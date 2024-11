Ewige Anbetung in Pegnitz

Einladung zur Ewigen Anbetung der Pfarrei Herz Jesu Pegnitz mit Lichterprozession am Donnerstag, 21. November 2024, ganztägig ab 9.00 Uhr

Zum Tag der ewigen Anbetung lädt Pfarrer Norbert Förster am Donnerstag, 21. November 2024 ab 9 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche Pegnitz ein. Die Pfarrei Pegnitz reiht sich damit in die Gebetskette des Erzbistums Bamberg ein. In jeder Pfarrei wird die Verehrung des Allerheiligsten in besonderer Weise durchgeführt. Einen ganzen Tag steht der Herr in Gestalt des Brotes auf dem Altar. Es besteht die Möglichkeit, ihn zu verehren, anzubeten und für sich selbst zur Ruhe zu kommen.

Der Tag beginnt am Donnerstag, 21. November 2024 um 9 Uhr mit der Feier der heiligen Messe. Ab 10 Uhr folgen gestaltete Betstunden durch Pfarrer Förster, Diakon Martin, unsere indischen Schwestern sowie Ehrenamtliche, aber auch Zeiten der Stille.

Folgende Betstunden sind geplant:

10 bis 11 Uhr: Betstunde mit Pfarrer Förster,

11 bis 12 Uhr: Betstunde für Senioren,

12 bis 14 Uhr: stille Anbetung,

14 bis 15 Uhr: Meditative Anbetung mit Diakon Martin,

15 bis 16 Uhr: Kinder- und Jugendbetstunde,

16 bis 17 Uhr: Betstunde mit den indischen Schwestern (auf indisch)

17 bis 18 Uhr: Betstunde mit Egbert Kießling.

Den feierlichen Abschluss bildet um 18 Uhr das Hochamt mit anschließender Lichterprozession im Freien rund um die Herz-Jesu-Kirche. Bei schlechtem Wetter findet die Prozession in der Kirche statt. Pfarrer Förster heißt an diesem besonderen Tag des Gebets alle willkommen. „Schauen Sie einfach mal vorbei. Auch wenn es nur fünf Minuten sind“, lädt Pfarrer Förster ein.