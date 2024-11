Erstmals Adventsverlosung am Bayreuther Christkindlesmarkt

In diesem Jahr findet zum ersten Mal beim Bayreuther Christkindlesmarkt eine große Adventsverlosung statt. Alle Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarkts erhalten beim Einkauf ein Los, mit dem sie automatisch an der Verlosung teilnehmen. Die Ziehung der Gewinner findet an jedem Adventssonntag, jeweils um 18 Uhr, auf der Hauptbühne statt. Die Gewinner müssen allerdings bei der Verlosung vor Ort sein, ansonsten wird nochmal gezogen. Die Preise werden von regionalen Sponsoren zur Verfügung gestellt.

Die Stadt Bayreuth veranstaltet in der Zeit vom 25. November bis 23. Dezember in bekannter Weise ihren Christkindlesmarkt auf dem Stadtparkett der Fußgängerzone in der Bayreuther Innenstadt. Weitere Informationen zu den Preisen der Verlosung und den Sponsoren gibt es unter www.bayreuth.de.