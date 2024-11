Erste-Hilfe-Kurs für Teilnehmer der OBA-Freizeitangebote in Forchheim

Zwei lehrreicher Nachmittage mit spannenden Einblicken

Nach dem erfolgreichen Kurs für die Erwachsenen Teilnehmer des OBA Freizeitangebotes am 10. November konnte am 17. November ein weiterer Erste-Hilfe-Kurs für Kinder stattfinden. Das BRK Forchheim, welches die OBA als Träger unterstützt, bot diese Möglichkeit den Erwachsenen und Kindern im Rahmen eines Freizeitangebotes an, um in erster Linie Ängste bei Unfällen und auch insbesondere später vor dem Rettungswagen abzubauen. Wenn der Rettungsdienst erscheinen muss, herrscht bei behinderten Menschen oft eine sehr große Angst. Diese galt es also abzubauen und zusätzlich in einer fröhlichen Atmosphäre Erste-Hilfe zu erlernen.

So durften 18 Erwachsene, am darauffolgenden Sonntag dann 14 Kinder im Alter von 5 bis 16 Jahren des Vereins OBA (Offene Behindertenarbeit) Forchheim sowie 5 Betreuer einen erlebnisreichen Nachmittag mit dem BRK Kreisverband Forchheim verbringen. Unter der Leitung von Sabrina Mertz erlernten die Teilnehmer grundlegende Erste-Hilfe-Techniken, die sowohl spielerisch als auch informativ vermittelt wurden.

Die Teilnehmer waren mit viel Enthusiasmus dabei, als sie verschiedene Verbände anlegten, das Pflasterkleben übten und sich gemeinsam mit der stabilen Seitenlage vertraut machten. Es ging nicht nur um das Wissen, sondern auch um das Anwenden der Fähigkeiten in praktischen Übungen. Die Freude und das Interesse waren während des gesamten Kurses deutlich spürbar. Insbesondere die Kopfverbände waren bei den Teilnehmern ein absolutes Highlight!

Eine weitere Besonderheit stellte die Besichtigung der Fahrzeughalle des BRK dar. Hier konnten alle die Fahrzeuge bestaunen und letztlich einen richtigen Rettungswagen hautnah erleben, inklusive der eindrucksvollen Blaulichter, die sofort für Begeisterung sorgten.

Am Ende des Kurses erhielten alle Teilnehmer eine Urkunde und einen kleinen BRK-Teddy als Erinnerung an diesen besonderen Tag. Die stolzen Gesichter sprachen für sich und machten deutlich, wie viel Freude dieser Nachmittag bereitet hatte.

Mit der Kombination aus Lernen und fröhlichem Miteinander zeigten die beiden Nachmittage nicht nur, wie wichtig Erste Hilfe ist, sondern auch, wie viel Spaß gemeinsames Lernen machen kann und das der Rettungswagen gar nicht so furchteinflößend sein muss. Zwei gelungene Kurse, die sicherlich in Erinnerung bleiben werden!