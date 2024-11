Creidlitzer Schützen feiern doppelten Heimerfolg

Am Sonntag standen gleich zwei Heimwettkämpfe für die Creidlitzer Schützen in der Bayernliga an, in beiden blieben die Punkte in Creidlitz. Mit nun fünf Siegen nach sechs Wettkämpfen ist der Aufsteiger bis auf Tabellenrang 2 geklettert, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur 2. Bundesliga berechtigt.

Mit inzwischen vier Siegen in Folge und 16:4 Einzelpunkten in den letzten vier Begegnungen setzt sich die Erfolgsserie der jungen Creidlitzer Mannschaft in der Bayernliga ungehindert fort. Auch ohne Jule Beyer, die zuletzt mit starken Ergebnissen zu den hohen Siegen der Mannschaft beitrug, waren sie vor heimischer Kulisse und zahlreichen Zuschauern nicht zu stoppen.

Am Sonntagvormittag stand der erste Wettkampf an. Gegner SG Neumühle hatte zuletzt mit starken Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Doch gegen den SV Creidlitz zogen sie diesmal deutlich den Kürzeren, wie schon zu Saisonbeginn auch.

Auf Position 1 musste sich die Creidlitzer Nummer 1, Lea Dotzel, zwar dem langjährigen Bundesligaschützen Patrick Kunert geschlagen geben, doch auf Position 2 zeigte Rebecca Günzler ihre ganze Klasse auf und ließ ihrem Gegner Andreas Kurz mit starken 391 Ringen keine Chance. Yannick Sippel auf Position 3 hatte am Ende mit nur einem einzigen Ring gegen Lisa Rieß das Nachsehen. Dagmar Wohlfarth, die Creidlitzer Nummer 4 behielt jedoch deutlich die Oberhand gegen ihren Gegner Patrick Hönig, ebenso auch David Kessel auf Position 5 gegen Peter Hecht. Damit stand es am Ende 3:2 für den SV Creidlitz.

Mit Tabellenführer Eichenlaub Saltendorf 2 wartete am Nachmittag eine ganz harte Nuss. So bekam es Lea Dotzel dann auch mit Ramona Lorenz zu tun, die dem Bundesligakader der 1. Mannschaft des SV Eichenlaub Saltendorf angehört. Ramona Lorenz zeigt auch warum und schoss mit 398 von 400 möglichen Ringen ein absolutes Spitzenergebnis, das Lea Dotzel mit ebenfalls starken 388 Ringen nicht kontern konnte. Auch wieder eine Klasse für sich war Rebecca Günzler, die sich noch mal um einen Ring auf 392 steigerte und sich damit gegen Petra Käsz deutlich durchsetzen konnte. Viel spannender ging es dahinter auf den Positionen 3 und 4 zu. Yannick Sippel und Dagmar Wohlfarth für Creidlitz bekamen es hier mit Florian Neumann und Michael Stahl auf der Saltendorfer Seite zu tun. Beide Male legten die Saltendorfer vor. Beide waren vor den Creidlitzer Schützen mit ihrem Wettkampfprogramm fertig und zwangen ihre Gegner dazu, mit teils gleich mehreren Zehnern ausschießen zu müssen. Und beide Male hielten die Creidlitzer diesem Druck stand und so gewannen Yannick Sippel wie auch Dagmar Wohlfarth jeweils mit einem Ring Vorsprung ihr Duell. Den souveränen 4:1-Sieg mit einem neuen Vereinsmannschaftsrekordergebnis von 1939 Ringen rundete David Kessel mit seinem Sieg auf Position 5 und sehr starken 389 Ringen beeindruckend ab.

Neben den beiden Wettkämpfen des Gastgebers standen auch noch zwei weitere Wettkämpfe an. So siegte Saltendorf mit 3:2 gegen den zweiten Aufsteiger Oppersdorf, genauso wie die SG Neumühle, die ebenfalls 3:2 gegen Tiefes Tal Oppersdorf gewann.

Vor dem nächsten Wettkampfwochenende stehen die Creidlitzer Schützen rund um Trainer Reiner Sippel und Mannschaftsführer Patrick Mohr nun auf Rang 2 der Tabelle, wobei sich die ersten beiden der Bayernliga für die Relegation zum Aufstieg in die 2. Bundesliga qualifizieren. In zwei Wochen kommt es in Saltendorf zum Oberfranken-Derby gegen die SG Bad Berneck sowie zum Spitzenduell gegen den neuen Tabellenführer als Luckenpaint, der nun punktgleich mit Creidlitz an der Tabellenspitze liegt.

Die Ergebnisse aus Creidlitz im Überblick:

Wettkampf: SV Creidlitz 1963 1 – SG Neumühle 1 3:2 Wettkampf: Tiefes Tal Oppersdorf 1 – Eichenlaub Saltendorf 2 2:3 Wettkampf: SG Neumühle 1 – Tiefes Tal Oppersdorf 1 3:2 Wettkampf: SV Creidlitz 1963 1 – Eichenlaub Saltendorf 2 4:1

Die Tabelle der Bayernliga im Überblick:

Platz Mannschaft M-Pkt. E-Pkt.

Gmütlichkeit Luckenpaint 2 10:2 24:6 SV Creidlitz 1963 1 10:2 22:8 Tell Neubau 1 8:4 19:11 Eichenlaub Saltendorf 2 8:4 19:11 SG Bad Berneck 1 6:6 11:19 Wispeckschützen Velburg 1 4:8 10:20 SG Neumühle 1 2:10 8:22 Tiefes Tal Oppersdorf 1 0:12 7:23

Informationen zum Verein unter http://schuetzenverein-creidlitz.de/