CO2-Challenge aus dem Landkreis Lichtenfels erhält den Bayerischer Klimaschutzpreis 2024

Zum vierten Mal verleiht die Bayerische Staatsregierung den Bayerischen Klimaschutzpreis für besondere Verdienste um den Klimaschutz. Der mit insgesamt 15.000 Euro dotierte Preis ist im Artikel 11 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes verankert. Der Preis wird an herausragende Initiativen vergeben, die sich in Bayern um den Schutz des Klimas oder die Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels besonders verdient gemacht haben.

Neben dem Preisgeld erhalten die Preisträger eine Preisskulptur und einen Imagefilm zu Werbezwecken. Eine unabhängige Jury hat die Preisträger aus mehr als 100 Vorschlägen ausgewählt. Die Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) organisierte den Wettbewerb.

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber überreichte den Klimaschutzpreis 2024 am 12.11.24 im Energiepark in Hirschaid. Glauber betonte: „Den Klimawandel meistern wir nur gemeinsam. Herausragende Leistungen und Engagement für den Klimaschutz wollen wir würdigen und bekannt machen. Dazu leistet der Bayerische Klimaschutzpreis einen wichtigen Beitrag. Die heute ausgezeichneten vier innovativen, kreativen und nachahmenswerten Projekte zeigen die Vielfalt des Engagements für Klimaschutz im Freistaat.“

CO2-Challenge erhält den Bayerischer Klimaschutzpreis 2024

Die CO2-Challenge ist ein Gemeinschaftsprojekt des Initiativkreis der Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg. Im Projektteam wirkt auch die Klimaschutzmanagerin des Landkreis Lichtenfels mit.

Die CO2-Challenge und die CO2-Schulchallenge, die jährlich veranstaltet werden, sollen die Bevölkerung vor Ort niederschwellig und spielerisch dazu motivieren, ihr Handeln zu reflektieren und die eigenen CO2-Emissionen zu reduzieren.

Die CO2-Challenge ist eine 14 tägige Mitmachaktion, die mittels kleiner Aufgaben dazu einlädt Klimaschutz im Alltag zu integrieren und deren Einsparungen mit einer eigens entwickelten Webapp zu quantifizieren. Aktiver Bewerbungszeit der Challenge ist die Fastenzeit. In dieser Zeit wird aktiv dazu aufgerufen an der Challenge teilzunehmen und ein Gewinnspiel angeboten. Man kann sich aber der CO2-Challenge zu jeder Zeit stellen, ganz unabhängig vom Bewerbungszeitraum. Jeder ist dazu eingeladen mitzumachen. Mehr Informationen finden sich unter www.co2challenge.net.

Die CO2-Schulchallenge greift diese Themen ebenfalls auf und wurde speziell für Schulklassen aller Jahrgangsstufen und Schularten konzipiert. Die Inhalte sind leicht in den Schulalltag zu integrieren und vermitteln Spaß am Klimaschutz. Es gibt zwei verschiedene Materialsets: Für Grundschüler bzw. bis maximal Jahrgangsstufe 6 in analoger Form als Lapbook und ein Set für weiterführende Schulen in digitaler Form als PowerPoint-Portfolio Die Materialien können unter www.co2challenge.net/schulchallenge kostenlos heruntergeladen werden.

Der Initiativkreis der Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg erhält als Annerkennung für das interkommunale Projekt ein Preisgeld von 8000 Euro. Der Imagefilm inkl. Interview mit der Klimaschutzmanagerin des Landkreis Lichtenfels ist unter Bayerischer Klimaschutzpreis 2024: CO2-Challenge | LENK Bayern – YouTube abrufbar.

„Der Bayerische Klimaschutzpreis 2024 würdigt das enorme Engagement, die Kreativität und die interkommunale Zusammenarbeit der Klimaschutzmanager der Metropolregion Nürnberg im Kampf gegen den Klimawandel. Die CO2-Challenge zeigt, wie einfach es sein kann Klimaschutz im Alltag zu integrieren. Gerade durch die niederschwellige Herangehensweise erreichen wir auch viele, die sich bisher weniger mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Der Bayerische Klimaschutzpreis ist für uns eine großartige Anerkennung, die uns motiviert unser Engagement weiter zu verstärken und noch mehr Menschen zu inspirieren, aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Gemeinsam können wir durch kleine Veränderungen Großes bewirken – für unser Klima, für unsere Zukunft!“

– Anika Leimeister Klimaschutzmanagerin des Landkreises Lichtenfels

Weitere Preisträger sind: Von Schülerinnen und Schülern mitgestaltete Schulkantinen mit Fokus auf Lebensmittelüberschüsse

Die Community Kitchen gGmbH (München) hat die Schulkantine des Städtischen St.-Anna-Gymnasiums in München-Lehel übernommen, um Schülerinnen und Schüler in der Kantinenküche dahingehend zu qualifizieren, gemeinsam die Schulfamilie mit Essen aus geretteten Lebensmitteln zu versorgen und ihnen so entsprechende Kompetenzen zu vermitteln. Die Ergebnisse wurden in einem freizugänglichen Handbuch festgehalten. Die Community Kitchen gGmbH (München) erhält hierfür 4000 Euro.

Bayerns erste Photovoltaik-Anlage auf einem Großdenkmal

Auf dem Areal der Kongregation der Schwestern des Erlösers in Würzburg werden PV-Paneele genutzt, die fast wie konventionelle Dachziegel aussehen und damit nicht in das Bild des denkmalgeschützten Gesamt-Ensembles eingreifen. Hierfür erhalten Sie ein Preisgeld von 3000 Euro.

Energiezukunft Fuchstal in der Smart Region AUF

Die Gemeinde Fuchstal (Apfeldorf, Unterdießen, Fuchstal) treibt durch die Umstellung auf erneuerbare Energien, v. a. durch sieben Bürger-Windräder, Sektorenkopplung und digitale Technologien, die örtliche Energiewende voran, ohne die regionale Wertschöpfung der Bevölkerung zu vernachlässigen, und kann so Beispiel für andere Kommunen sein.