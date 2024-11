Berichte des SKC Eggolsheim vom Wochenende

1.Damen: Niederlage in der Ferne

Beim bisher ungeschlagenen Tabellenführer in Liedolsheim mussten die SKC Damen eine 6:2 Niederlage einstecken. Mit 3568 zu 3404 Zählern blieben die Punkte verdient beim Gastgeber.

Im Start spielte Andrea Berger gute 573 Holz, traf aber direkt auf die Tagesbeste, die ihr mit sehr starken 642 Holz keine Chance lies. Auf der Nebenbahn kam Corina Bese sofort ins Spiel und sicherte mit fantastischen 592 Holz den ersten Punkt für die Eggolsheimerinnen. Somit ging das Mittelpaar mit überschaubaren 40 Holz Rückstand ins Rennen.

Im Mittelpaar starteten Petra Horn und Romy Joppert für den SKC. Petra konnte die Bahn sofort lesen und erspielte sich sehr gute 587 Holz, musste aber leider den Punkt ihrer Gegnerin überlassen.

Romy fand stellenweise nicht in ihr Spiel. Der Totalisator blieb bei 571 Zähler stehen, was auch hier den Punktverlust bedeutete.

Im Schluss konnten dann Dana Kleinhenz und Anna Mürschberger locker aufspielen. Dana wusste die Gelegenheit zu nutzen, erkämpfte sich alle 4 Satzpunkte und belohnte sich mit guten 564 Holz und dem gewonnenen Mannschaftspunkt. Nebenan hatte Anna, vor allem im Räumen, so ihre Mühen und musste mit 516 Zählern klar ihrer Gegnerin den Punkt überlassen.

„Wir haben gekämpft bis zum Schluss und konnten uns so zumindest zwei Mannschaftspunkte beim klaren Favoriten sichern.“ so Andrea Berger nach der Partie.

1.Herren: Sieg auf dem letzten Wurf

Die Bayernligakegler des SKC´67 Eggolsheim gewinnen beim 1. SKK Gut Holz Zeil mit 5:3 und überzeugender Mannschaftsleistung von 3501:3479. Dank dem zweiten Sieg in Folge hat man nun 6:6-Punkte und einen Mittelfeldplatz inne.

Bereits zu Spielbeginn zeigte Robin Straßberger die Bahn des Tages (172) und gab mit seinem ebenfalls gut aufspielenden Partner Markus Haunser die Marschrichtung des SKC vor, auch beim favorisierten Zweitligaabsteiger mitspielen zu wollen. Straßbergers 406 Kegel ins Spiel auf die Vollen legten den Grundstein für den SKC-Bestwert und den ersten MP (604:511). Hausner stand diesem mit seinen fehlerfreien 591 Zählern nicht viel nach, musste dem Tagesbesten (629) allerdings den Vorzug lassen.

Mit einem Vorsprung von 55 Kegel kamen nun Enrico Lache und Christopher Schlund an die Reihe. Der 21jährige Youngster holte sich auch fulminant einen halben Satz bei starken 170 Kegel, im zweiten musste er abreisen lassen. Nach 70 Würfen vollzog Trainer Michael Parzefall einen taktischen Wechsel, auch um den Lauf der Heimmannschaft zu stoppen. Marco Edelmann kam als Joker auch wieder heran und brachte das Duo mit 575:616 solide ins Ziel. Schlund erspiele sich zum dritten Mal in dieser Saison 553 Kegel, was an diesem Tag leider knapp nicht reichen sollte (Zeil 568).

Die Partie war aus Sicht der Unterfranken gedreht. Zeil führte mit 3:1 nach MP und hatte einen Kegel Vorsprung. Nun galt es für die Eggerbachtaler mindestens ein Unentschieden zu erreichen. Das Comeback von Routinier Frank Steinhoff ging voll auf. Der zuletzt am ersten Spieltag eingesetzte SKCler spielte fulminant und zeigte bei seinen 593:571 tollen Kegelsport. SKC-Kapitän Kai Postler tat sich hingegen schwer und so sah es sehr lange nach einem einfachen Punktgewinn aus. Doch Postler gelang auf dem vorletzten, ein absoluter Traumwurf, indem er die Kegel 7-8-6 räumte und abschließend einen Achter spielte. Auf dem letzten Wurf zog er so mit 585:584 an seinem Kontrahenten vorbei. Der Jubel im Lager der Eggolsheimer Fans kannte keine Grenzen.

„Mit einer solchen Mannschaftsleistung konnten wir nicht rechnen. Es ging heute so viel auf. Ich bin einfach stolz auf unser Team, dass wir die Köpfe nach dem schwierigen Saisonstart nicht hängen ließen“, so Parzefall und Straßberger fügt hinzu: „Selbst nachdem wir im Mittelpaar keine Punkte gemacht haben, wusste ich, dass noch alles möglich ist und wir hinten raus gute Leute haben.“

2.Damen: Extrem spannendes Spiel bis zum Schluss mit super Ergebnissen!

Nach dem begeisternden und motivierenden Sieg gegen SSV Warmensteinach mit 6:0 Punkten im letzten Spiel zu Hause ging es für die 2. Damenmannschaft des SKC`67 Eggolsheim am Samstag, 16.11.24 nach Wilhelmsthal. In der aktuellen Bezirksoberliga der Damen ist das die einzige Zweibahnenanlage auf der gespielt wird.

Im Start wurde Ortrud Will gesetzt. Trotz guter 525 Holz mit ausgeglichen Satzergebnissen musste sie der Gegnerin mit 574 Gesamtholz und 168 Holz im letzten Satz den Mannschaftspunkt überlassen. Als zweite ging Andrea Berger auf die Bahn. Sie setzte mit hervorragenden 555: 505 Holz ein deutliches Zeichen. Die im ersten Durchgang verlorenen Holz wurden so gleich wieder gemacht. Alles war wieder offen, die Spannung stieg.

Nun war es an Helga Friede das Spiel für den SKC`67 Eggolsheim auf die Siegesstrasse zu führen. Sie entschied sich für die nervenaufreibende Variante. Zunächst gab sie äußerst knapp, 133:134 und 116:117, zwei Satzpunkte ab, explodierte dann aber förmlich. Mit 139:132 und 140:117 Holz ließ sie ihrer Gegnerin keine Chance und holte für Eggolsheim mit 528:500 Holz den wichtigen 2. Mannschaftspunkt.

Sandra Helmreich im Schluss fiel die nicht ganz so leichte Aufgabe zu den Sack zu zumachen. Nach fulminanten 150:138 Holz im ersten Satz, gab sie mit131:130 Holz den zweiten Satz denkbar knapp ab. Die Spannungskurve war kaum zu überbieten. Aber die nervenstarke Sandra agierte souverän, der 3. Satz gehörte mit 128:125 Holz wieder den Eggolsheimerinnen. Damit machte es auch nichts, dass der letzte Satz mit 133:141 Holz wieder an die Gastgeberinnen ging. 541:535 Holz reichten für den 3. Mannschaftspunkt und damit für den Sieg der SKClerinnen mit 2149:2114 Holz und 5:1 Mannschaftspunkten.

Dieser Auswärtssieg hat die 2. Damenmannschaft des SKC`67 Eggolsheim auf den 2. Tabellenplatz der Bezirksoberliga katapultiert.

„Eine super geschlossene Mannschaftsleistung, alle deutlich über 500 Holz, und mit Sandra eine nervenstarke Schlussspielerin, ist das ein wichtiger und auch verdienter Sieg“, kommentierte die begeisterte Mannschaftsführerin Theresa Schlund.