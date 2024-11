Bayreuther Rollstuhl-Basketballer verlieren Heimspiel

Hannover überlegen in der Oberfrankenhalle

Am Sonntag den 17.11.2024 musste sich das Team des RSV Bayreuth in der 1. Rollstuhlbasketball Bundesliga klar dem Favoriten aus Hannover geschlagen geben. Mit 46:81 Punkten ließen die Gäste zu keiner Zeit Zweifel an ihren Playoffambitionen aufkommen. Der Aufsteiger aus Bayreuth steckte zwar nie auf, hatte offensiv wie defensiv jedoch nur wenig gegen die physisch dominanten und überlegenen Hannoveraner entgegen zu setzen.

Mit 10:23, 14:21 und 8:23 gab der RSV die ersten 3 Viertel allesamt klar und deutlich an die Gäste aus Niedersachsen ab. Lediglich den letzten Spielabschnitt konnten die Hausherren des RSV mit 14:14 Punkten ausgeglichen gestallten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich das Team um Spielertrainer Andre Hopp zwar verbessert gegen die gegnerische Presse gezeigt hat, jedoch offensiv zu wenig aus den teils gut herausgespielten Chancen gemacht wurde. Defensiv ist es den Oberfranken über weite Strecken hin nicht gelungen dem Gegner seiner Stärken zu berauben.

So wartet der RSV auch nach dem 6. Spieltag der RBBL vergeblich auf die 1. Punkte. Was die Trainer zum Spiel zu sagen hatten und wie es für den RSV nun weiter geht, erfahrt ihr im Anschluss.

Trainerstimmen:

Martin Kluck (HC – Hannover United):

„Es freut mich sehr, dass wir unserer Favoritenrolle heute gerecht werden konnten. Wir haben heute über nahezu die gesamte Spielzeit hoch konzentriert gespielt. Offensiv haben wir uns gute Würfe erarbeitet und defensiv haben wir die dann doch stark dezimierten Bayreuther gut unter Druck gesetzt. Bis auf wenige Kleinigkeiten können wir mit unserer heutigen Leistung also zufrieden sein.“

Andre Hopp (HC – RSV Bayreuth):

„Glückwunsch an Martin und sein Team zum verdienten Sieg. Ohne Dagmar und Josh waren wir heute in der Rotation sichtbar eingeschränkt. Die beiden haben uns auch in der Trainingswoche gefehlt. Dennoch hatten wir uns eigentlich gut auf Hannover vorbereitet. Wir wussten das uns diese mit viel Druck in der Defensive begegnen werden. In Teilen konnten wir die Presse gut überspielen, müssen in unseren Abschlüssen aber noch ruhiger und konstanter werden. Die kommende spielfreie Trainingswoche werden wir (dann hoffentlich wieder in voller Besetzung) nutzen um uns auf die bevorstehenden Spiele gegen Trier und Hamburg vorzubereiten.“

Ausblick:

Am Sonntag, den 01.12.2024 haben wir, gemeinsam mit dem BBC Bayreuth ein Highlight für euch. Im Rahmen eines gemeinsam organisierten Doppelspieltags empfangen wir um 13:00 Uhr zunächst die Doneck Dolphins Trier ehe es um 16:30 Uhr in der ProA zum Frankenderby zwischen dem BBC und den Nürnberg Falcons kommt. Die wichtigsten Infos hierzu, folgen in Kürze!

Ergebnisse & Statistiken

