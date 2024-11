Bayreuther BTS-Bogenschützen auf Finalkurs

Ihren Einstand in der Bayernliga (Staffel Nord) hatten die Bayreuther Compound-Bogenschützen noch etwas verpatzt. Am zweiten Wettkampftag im oberpfälzischen Hirschau betrieben Valentin Wolf, Tiffany Breitenbach und Brian Bergjohann dann aber eine effektive Wiedergutmachung. In den sieben Matches gegen die Konkurrenz blieben die BTS-Schützen sechsmal siegreich, nur das Duell gegen Spitzenreiter BSC Reuth ging knapp verloren. Damit sprangen die Bayreuther vom siebten Rang auf Platz Drei, punktgleich mit den zweitplatzierten Schützen von Germania Eibelstadt (beide 16:10) und in Schlagweite zu den Reuthern (20:6). Reuth musste am zweiten Wettkampftag zwei, Eibelstadt sogar drei Niederlagen in sieben Matches quittieren. Bei einer ähnlich guten Leistung am nächsten Wettkampftag wäre den Bayreuther Compound-Bogenschützen ein Podestplatz ebenso sicher wie der Einzug in das Finale um die Bayerische Compound-Meisterschaft, für die sich jeweils die ersten vier Vereine der Staffeln Nord und Süd qualifizieren.

Jürgen Nakott