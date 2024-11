Baunacher Young Pikes behalten im Derby die weiße Weste

Ein intensives und hart umkämpftes Derby bekamen die Zuschauer am Samstag in der 2. Regionalliga zu sehen. Mit 91:83 setzten sich letztendlich die Baunach Young Pikes gegen den Post SV Nürnberg durch und bleiben damit in der heimischen Hauptsmoorhalle in Strullendorf weiterhin ungeschlagen.

Beide fränkischen Teams konnten nur ersatzgeschwächt in die Partie gehen, sodass vor allem die Baunacher mit einer blutjungen Truppe antreten mussten. Die brauchte auch etwas Zeit, um in die Partie zu finden und lag nach vier Minuten mit 5:12 in Rückstand. Dann allerdings hatten sich die jungen Hechte an das Niveau angepasst und wendete sich langsam das Blatt. Der überragende Felix Egger brachte seine Farben erstmals mit 13:12 nach vorne, doch die Nürnberger hatten im 1. Viertel stets eine Antwort parat, da es ihnen gelang, immer wieder Offensivrebounds zu ergattern. Auch hatten die Schützlinge von Jörg Mausolf und Lucas Kolloch Probleme, das Abrollen der gegnerischen Center zu unterbinden, sodass Marc Fröhlich (19 Punkte) und Jonas Rose (16) ihre körperliche Überlegenheit ausspielen konnten. So gingen die Baunacher nur mit einer knappen 26:23 Führung in die 1. Viertelpause.

Im 2. Abschnitt hatten sich die Oberfranken besser auf die Spielweise der Lebkuchenstädter eingestellt und konnten bis zur 12. Minute zum ersten Mal zweistellig in Führung gehen (37:25). Jetzt blieb die Partie bis zur Halbzeitpause in etwa ausgeglichen und beim Stand von 48:38 ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber noch eine Schippe in der Verteidigung drauf und kamen vor allem durch den pfeilschnellen Tim Ludwig zu einigen Ballgewinnen, die sie in einfache Körbe und eine 59:41 Führung (23.) umwandeln konnten. Nun kontrollierten die Center auch den Defensivrebound besser und war der Vorsprung zum beruhigenden Stand von 72:53 vor dem letzten Abschnitt ausgebaut.

Nach einem Blitzstart zum 78:53 schien bereits nach 32 Minuten das Spiel entschieden und die Baunacher schalteten vor allem in der Abwehr gleich mehrere Gänge zurück. Das nützten die Mittelfranken natürlich prompt aus und verkürzten in der 35. Minute auf 80:64. Doch auch jetzt verteidigte man die Dreier des Post SV nicht genügend und plötzlich war die Partie beim Stand von 84:78 (38.) zum Erstaunen der Zuschauer wieder vollkommen offen. Glücklicherweise aber trafen die Young Pikes an diesem Tag sehr gute 82 Prozent (27 von 33) von der Freiwurflinie und konnten so den am Ende etwas wackeligen Erfolg über die Ziellinie retten.

Coach Jörg Mausolf ordnete den Spielverlauf so ein: „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung heute. Einziger Wermutstropfen war das schlechte Rebounding in der ersten Halbzeit. Leider haben wir es am Ende noch unnötig spannend gemacht, da wir das Spiel zu früh abgehakt hatten. Felix Egger und Tim Ludwig verdienen heute ein Sonderlob! Mit 16 bzw. 17 Jahren so aufzutreten und die Mannschaft zu führen, ist einfach toll.“

Baunach: Egger 26 Punkte/4 Dreier, Ludwig 23/1, Mendl 12/1, Amiel 10/2, Sauer 8, Lippe 6, Wübben 3/1, Exson 2, Schneider 1, Ott, Valdeig.