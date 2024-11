ATS Kulmbach liefert Erlangen intensiven Fight

In der gut besuchten CVG-Halle bestimmte der ATS Kulmbach lange das Spiel gegen Spitzenreiter TB Erlangen und musste sich am Ende doch mit 72:77 geschlagen geben. (18:18/21:14/19:24/14:21)

Die Kulmbacher starteten aggressiv in der Verteidigung und zwangen die junge Erlanger Mannschaft mit Hilfe einer Ganzfeldpresse zu Ballverlusten. Somit erarbeiteten sich die Wiesner Schützlinge bis zur 8.Spielminute einen 12 Punkte Vorsprung (18:6). Im Angriff fanden die Kulmbacher immer wieder den Weg in die Zone und konnten durch zahlreiche Freiwürfe punkten. Mit vier Dreiern in den letzten 2 Minuten des 1.Viertels glichen die Gäste etwas glücklich zum 18:18 aus.

Das 2.Viertel konnten die ATSler wieder zu ihren Gunsten beginnen. In der Verteidigung wurden weniger freie Abschlüsse zugelassen. Auch im Rebound wurde vom ganzen Team gut gearbeitet.

Zahlreiche zweite Chancen konnten so gesichert werden. Einzig die Foulbelastung machte Coach Wiesner Sorgen. Auf den großen Positionen war Kulmbach wegen des privaten Ausfalls von Mitchel sowieso schon dünn besetzt. Ein unglückliches viertes Foul von Schuberth mit noch über 3 Minuten in der 1.Halbzeit bereitete Kopfzerbrechen. Mit einem Highlight von Markus Mallanik ging es in die Pause. Nach einem Offensivrebound wurde der Ball zu Mallanik gepasst, der von weit hinter der Dreierlinie zum 39 zu 32 Halbzeitstand abdrückte.

Den ersten Lauf in der 2.Hälfte hatte Erlangen, die bis zur 24.Minute zum 43 zu 43 ausgleichen konnten. Dann startete David Brown einen persönlichen Scoring Run und erzielte 9 Punkte am Stück.

In der 26.Minute mit einem Dreier stellte Brown auf 52:45 für die Heimmannschaft. Die Gäste ließen sich aber nicht abschütteln und verkürzten auf 51:53. Einen herben Verlust mussten die Wiesner Schützlinge verkraften, als Innenspieler Schuberth bereits in der 28.Minute sein 5.Foul kassierte. Mit einem Dreier von Passing konnte sich der ATS nochmal etwas Luft verschaffen und zwang die Erlanger beim Stand von 56:51 zur Auszeit. Das Viertel endete mit 58:56 für die Bierstädter.

Im letzten Abschnitt blieb es eng. Mallanik kam durch seinen aggressiven Zug zum Korb immer wieder an die Freiwurflinie. Und auch Koths, Brown und Jungbauer konnten am Korb punkten. Bis zum Stand von 72:73 für Erlangen bei noch 1:53 min zu spielen war das Match auf Messers Schneide.

Kulmbach konnte dann aber in der Crunchtime 4 Freiwürfe nicht verwerten. Dagegen traf Kittel aus dem Feld und Siebert zweimal von der Freiwurflinie zum 77:72 Endstand für die TB.

Coach Wiesner zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: „Wir haben vor allem in der ersten Halbzeit unser Spiel durchgezogen und mit viel Energie gespielt. Dass dies dann in der zweiten Hälfte nicht bis zum Schluss gereicht hat ist zwar Schade, aber wir können mit erhobenem Haupt an unsere nächsten Aufgaben gehen.“ Das nächste Spiel steht am kommenden Samstag um 15Uhr in Breitengüßbach an.

ATS Kulmbach: Brown (20/3), Mallanik (20), Passing (13/3), Jungbauer (9), Schuberth (6), Koths (4), Pietsch , Schwabenland A., Pauli.

Stefan Passing