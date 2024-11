Antrag der Erlanger SPD-Kreistagsfraktion zur Erich-Kästner-Schule in Spardorf

Antrag: Situation an der Erich-Kästner- Schule in Spardorf – insbesondere auch des Küchengebäudes

Sehr geehrter Herr Landrat,

nach der Besichtigung der Erich-Kästner- Schule in Spardorf stellt die SPD- Fraktion folgenden Antrag an den Kreistag:

Die Verwaltung wird beauftragt, Kosten für einen Ersatzneubau des Küchengebäudes abzuschätzen, insbesondere auch unter Einbeziehung eventueller staatlicher Förderungen. Dabei soll der Abriss des bestehenden Küchengebäudes und des danebenstehenden Lagergebäudes mit umfasst sein. Die Kostenschätzung soll neben dem Abriss einen Neubau mit einer Unterrichtsküche, Mensa für die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner- Schule, sowie vier weitere Unterrichtsräume eventuell im Obergeschoss und Ersatz-Lagerräume beinhalten.

Begründung:

Die Erich-Kästner- Schule stellt als eine von drei Förderschulen im Landkreis eine wichtige Säule unseres Bildungssystems dar, die den gesamten östlichen Landkreis und mit seiner Außenstelle in Herzogenaurach auch diesen Bereich bis Aurachtal und Oberreichenbach abdeckt.

Das bestehende Gebäude am Standort in Spardorf, in dem derzeit eine Hausmeisterwohnung und die Unterrichtsküche untergebracht sind, ist marode und teilweise nicht mehr für den Schulbetrieb nutzbar. Ein Schwerpunkt der Ausbildung umfasst den Bereich des Kochens. Hier kann die Schule viele Erfolge verzeichnen, indem ehemalige Schüler*innen genau in diesem Berufsfeld Fuß fassen. Deshalb ist eine Unterrichtsküche auf dem heutigen Stand der Technik unerlässlich. Wir als SPD-Fraktion wollen langfristig der Schule die Möglichkeit geben, diesen Schwerpunkt zu erhalten und auszubauen. Dies wird nur mit einem Neubau zu erreichen sein.

Da es der Schule auch an Möglichkeiten zum Mittagessen fehlt, wäre es sinnvoll, die Errichtung einer Mensa mit vorzusehen.

Die vier zusätzlichen Klassenräume könnten in den Zeiten, wenn sie im schulischen Betrieb nicht benötigt werden, gegebenenfalls auch für eine Mittagsbetreuung/OGTS genutzt werden, um dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung nachzukommen. Es sollte geprüft werden, ob eventuell auch im Bereich Ganztagsbetreuung eine Förderung der Baumaßnahme möglich ist.

Mit freundlichen Grüßen

Christian Pech, Stellv. Fraktionsvorsitzender

Renate Schroff, Schulpol. Sprecherin

Konrad Gubo, Kreisrat