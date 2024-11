Adventsverkauf der Lebenshilfe in den Erlangen Arcaden

Weihnachtliche und andere schöne Dinge aus verschiedenen „Werkstätten für Menschen mit Beeinträchtigung“ sind beim Adventsverkauf der Lebenshilfe Erlangen zu finden. Dazu gehören Kerzen, Keramik, originell gestaltete Weihnachtskarten, (Lern-)Spiele und vieles mehr. Natürlich sind auch die Regnitz-Werkstätten mit ihren Holzprodukten der Eigenmarke „Fisch mit Hut“ sowie mit handgefertigten Stoffkörben und selbstgestrickten Socken dabei. Neu sind Gute-Nacht-Kräuterkissen und Patchwork-Jeanskissen.

Verkauf ist von Montag 25. bis Samstag 30. November in den Erlangen Arcaden. Der Stand ist von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Wer hier nicht fündig wird oder in der Woche keine Zeit hat, dem sei der Lebenshilfe Laden in der Nürnberger Straße 47 in Erlangen empfohlen. Infos: www.lebenshilfe-erlangen.de/Termine