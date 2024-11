A 70 zwischen Bamberg-Hafen und dem Bamberger Kreuz gesperrt

Geteilte Fahrbahn wird 40 Tonner zum Verhängnis

A 70, Hallstadt, Lkr. Bamberg. Nicht zum ersten Mal wurde die Fahrbahnteilung in der Autobahnbaustelle der A 70 bei Hallstadt manchem Fahrzeugführer zum Verhängnis. Am frühen Dienstagmorgen gegen 03.00 Uhr befuhr ein 52-jähriger Lkw-Fahrer aus Nürnberg mit seinem voll beladenen Sattelzug den Baustellenbereich in Richtung Schweinfurt. Bei regnerischem Wetter erkannte er vermutlich zu spät, dass die rechte Spur kurz vor der Eisenbahnbrücke bei Hallstadt abgetrennt leicht nach rechts versetzt geführt wird. Mit der linken Front fuhr er auf die Betonleitwand auf und kippte anschließend nach rechts um. Nach einem massiven Anstoß gegen die Lärmschutzwand blieb der komplette 40 Tonner zwischen der Lärmschutzwand und der Betonleitwand liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen zur Abklärung ins Klinikum Bamberg. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mindestens 150.000.- Euro belaufen. Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt bleibt vermutlich mehrere Stunden gesperrt. In Richtung Bayreuth wird es bei der Bergung mit schwerem Gerät zusätzlich noch zu einer Vollsperrung kommen. Ortskundige werden gebeten den Bereich der A 70 zwischen Bamberg-Hafen und dem Bamberger Kreuz weiträumig zu umfahren.