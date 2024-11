Zweite „Rodachtaler Lichtstube“ in Seßlach

Gemeinsam stricken, essen, plaudern und singen

Am Freitag, den 22. November 2024 um 18 Uhr veranstaltet die Initiative Rodachtal ihre zweite „Rodachtaler Lichtstube“, diesmal in Seßlach im Gasthof Pörtnerhof. Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich.

Die Initiative Rodachtal lädt am Freitag, den 22. November 2024 gemeinsam mit dem Pörtnerhof in die Altstadt von Seßlach ein, um einen genussvollen Abend voller Handarbeit, Geschichten und Gesang zu erleben. Auf dem Programm stehen: Gemeinsames Handarbeiten mit der „Spinngruppe Ahorn“. Seßlacher Geschichte(n) erzählt von den Seßlacher Stadtführerinnen und Stadtführern. Geschichten in Mundart und Gesang von den Mitgliedern des „Historischen Vereins Ummerstadt“. „Vor allem aber die Gäste sind ganz herzlich eingeladen den Abend mit eigenen Beiträgen in Wort, Gesang und ihren Handarbeiten zu bereichern“, betont die Organisatorin Christin Beulich von der IPU GmbH, dem Regionalmanagement der Initiative Rodachtal.

Mit der Veranstaltung möchte die Initiative Rodachtal einen alten Brauch, der im nördlichen Franken auf dem Land früher weit verbreitet war, wieder aufleben lassen. Zur Winterzeit trafen sich kleinere Gruppen der Dorfgemeinschaft bei den Lichtstubenwirten in der Spinnstube, um Gesellschaftsspiele zu spielen, zu stricken, zu klöppeln und das gesellige Miteinander zu genießen. Im Rahmen ihres Leitprojekts „Fränkisch verbunden“ setzt die Initiative Rodachtal Projekte um, die das regionale Brauchtum pflegen und beleben sollen.

Vergangenes Jahr fand die erste „Rodachtaler Lichtstube“ in Streufdorf statt und erfreute sich großen Zuspruchs. Die Kreisheimatpflegerin für Tradition und Brauch des Landkreises Coburg, Ingrid Ott, war damals unter den Teilnehmerinnen. „Ich war total begeistert und habe die Idee gleich mit nach Rödental genommen, wo wir nun auch eine Lichtstuben-Gruppe gegründet haben, die sich monatlich trifft“, berichtet Ott.

„Genau das ist das Ziel unserer Veranstaltung“, betont Christin Beulich, „Begeisterung zu wecken und Menschen zu motivieren, die Idee der Lichtstube in ihre Gemeinde mitzunehmen und dort umzusetzen!“

Veranstaltungsdetails:

Datum: Freitag, den 22. November 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Veranstaltungsort: Gasthof Pörtnerhof, Luitpoldstraße 15, 96145 Seßlach

Die Plätze sind begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: Telefon 036871-30317 oder post@initiative-rodachtal.de

oder post@initiative-rodachtal.de

Kurzprofil:

Die Initiative Rodachtal e.V. ist ein seit dem Jahr 2001 bestehender Zusammenschluss von inzwischen fünf thüringischen (Eisfeld, Heldburg, Hildburghausen, Straufhain, Ummerstadt) und sechs bayerischen (Ahorn, Bad Rodach, Itzgrund, Seßlach, Untermerzbach, Weitramsdorf) Gemeinden. Mitglied im über 50.000 einwohnerstarken Bündnis sind auch die Landkreise Coburg und Hildburghausen. Die Handlungsfelder der Kooperation sind breit gefächert und bündeln sich in einer gemeinsamen Geschäftsstelle, die im Baukompetenzzentrum in Ummerstadt angesiedelt ist. Neben dem Flächen- und Siedlungsmanagement, dem kulturellen und bürgerschaftlichen Bereich bildet der Tourismus von Beginn an einen wichtigen Schwerpunkt. Dazu kommen Projekte der Infrastruktur und des Bereichs Brauen und Backen. Das thüringisch-fränkische Bündnis hat das Büro IPU aus Erfurt mit dem Regionalmanagement betraut. Ansprechpartner als erster Vorsitzender der interkommunalen Allianz ist der erste Bürgermeister der Gemeinde Ahorn, Martin Finzel zusammen mit Christoph Bauer, Bürgermeister der Stadt Eisfeld. Die Initiative Rodachtal e.V. wurde im Jahr 2016 mit dem Bayerischen Staatspreis für die innovative ländliche Entwicklung ausgezeichnet.