Wenn Ankerzentrum schließt: Geflüchtete gerecht in Bamberg verteilen

Davon ausgehend, dass das Bamberger Ankerzentrum Ende 2025 geschlossen wird, kommt auf die Stadt Bamberg eine neue integrative Aufgabe zu. Nach dem Königsteiner Schlüssel werden geflüchtete Menschen der Stadt zugewiesen. Diese gilt es dann dezentral unterzubringen. Für die Planungen zu den erforderlichen Unterbringen hat nun die Stadtratsfraktion vom Bamberger Bürgerblock (BBB) einen Antrag an Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) gestellt. Die BBB-Stadträte Andreas Triffo, Norbert Tscherner und Hans-Jürgen Eichfelder fordern eine gerechte Verteilung auf das gesamte Stadtgebiet. Allerdings soll die Verteilung so erfolgen, dass der Stadtteil Bamberg Ost nur nachrangig berücksichtigt wird. Der Bürgerblock betont, das gerade die Menschen im Bereich Pödeldorferstraße / Im Kapellenschlag seit Bestehen des Ankerzentrums dessen Auswirkung in besonderer Weise erfahren haben. Nun sei es an der Zeit, diese Leistungen zu würdigen. Gemäß dem Antrag soll daher das Gebiet bei der zukünftigen Verteilung nur unterdurchschnittlich belegt werden.

Antrag gerechte Verteilung Geflüchteter (PDF, 76,3 KB)