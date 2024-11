Weihnachtskonzert der Gospelchöre im Kulturboden Hallstadt

Am 15.12.2024 treten die beiden Chöre „Joy in belief“ und „Coloured Voices“ um 19 Uhr im Kulturboden in Hallstadt auf und geben ein stimmungsvolles Adventskonzert.

Weihnachten ist die Zeit im Jahr, in der Ruhe und Besinnlichkeit einkehrt und eine Wärme durch die kalten Straßen zieht und jedermann zusammenkommt, um ein wundervolles Fest zu feiern. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die wohltuende Weihnachtsmusik, die Gemütlichkeit und Nostalgie der vergangenen Jahre mit Erinnerungen an geliebte Menschen.

Mit ihrem stimmungsvollen Weihnachtskonzert möchten „Joy in belief“ und „Coloured Voices“ diese Momente noch einmal ganz besonders in die Herzen der Menschen tragen.

Der seit nun 24 Jahren bestehende Chor „Joy in belief“, unter der Leitung der charismatischen und stimmgewaltigen Frontfrau Marina Seidel, ist bekannt in Oberfranken und weit darüber hinaus. Auftritte in ganz Deutschland, in Österreich und Italien; vier CD-Produktionen und eine Vielzahl von Live-Konzerten bei meist vollem Haus sprechen für sich. Der vielseitige Chor, der nicht nur Gospelmusik präsentiert, sondern viele Genres bedienen kann, freut sich auch 2024 wieder, die inzwischen schon kultigen Weihnachtskonzerte darbieten zu können.

Die Besucher dürfen sich auf einen Abend freuen mit Songs wie: Do they know it`s Christmastime, All I want for Christmas, Wonderful Dreams uvm., aber auch auf weniger bekannte Stücke und altes deutsches Weihnachtsliedgut – alles ist dabei. Begleitet wird Marina Seidel mit ihrem stimmgewaltigen Chor „Joy in belief“ von professionellen Musikern am Klavier, Drums und Bass.

Der gemischte a-cappella-Chor „Coloured Voices“ vom GV Liederhort Hallstadt 1892 e.V. wurde 2001 als Projektchor „Gospels und Spirituals“ gegründet und besteht aktuell aus ca. 40 Sängerinnen und Sängern. Das Repertoire des Chors ist gemischt, farbig und bunt. Es umfasst Gospels, Spirituals, englische und deutsche Popsongs, Weihnachtslieder, Musicalsongs und vieles mehr.

Die Coloured Voices mit ihrem Chorleiter Wolfram Brüggemann freuen sich schon sehr, zusammen mit dem Chor „Joy in belief“, am 15.12.2024 im Kulturboden Hallstadt ein stimmungsvolles Adventkonzert zu geben.

Lassen Sie sich überraschen, gehen Sie mit auf eine einmalige musikalische Reise ins Winter Wonderland und spüren Sie den Weihnachtszauber in Ihren Herzen.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter der Hotline 0951-23837, oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de.