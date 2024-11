Vorlesestunde für Kinder in der Stadtbücherei Forchheim

20 Jahre Eisenbahn in der Kaiserpfalz in Forchheim

Die Frankenjura Academy und der Verein Masters of Stone laden alle Kletterbegeisterten herzlich zu einem spektakulären Boulderwettkampf ein! Am 07.…

Filmvorführung in Forchheim: Klima retten für Anfänger

Am Freitag, 22.11. gibt es im Zukunftshaus von Forchheim for Future in der Sattlertorstraße 16 in Kooperation mit der Volkshochschule…