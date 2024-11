Stadtjugendring Bayreuth trifft wichtige Entscheidungen in ihrer Herbstsitzung

Der Stadtjugendring Bayreuth hat in seiner Herbstvollversammlung wichtige Entscheidungen für die Jugendarbeit in der Region getroffen. Im Rahmen der Sitzung, die am 14.11.2024 stattfand, wurden zahlreiche bedeutende Entscheidungen getroffen.

Der Abend begann mit den Grußworten von Christian Starke, dem Hausherrn der Freiwilligen Feuerwehr Bayreuth, der kurz die Struktur und Arbeit der Feuerwehr in Bayreuth und speziell die der Jugendfeuerwehr vorstellte. Ebenfalls zu Wort kamen Thomas Bursian, Vertreter des Bezirksjugendrings, Max Röder, Vertreter des Kreisjugendrings, sowie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. In seinem Grußwort betonte er dabei vor allem die Bedeutung des Ehrenamts und der Jugendarbeit in der Stadt. Er hob hervor, wie wichtig es sei, junge Menschen zu fördern und ihnen Perspektiven für ihre Zukunft zu eröffnen. Alle Anwesenden lobten die gute und wichtige Arbeit des Stadtjugendrings Bayreuth und würdigten die bedeutende Rolle des Jugendrings als Bereicherung für die Stadtgesellschaft.

Ein zentrales Thema der Herbstvollversammlung war die Einführung neuer Zuschussrichtlinien, durch die für die Vereine und Verbänden des Stadtjugendrings künftig eine noch zielgerichtetere und transparentere Förderung ermöglicht werden sollen. Die neuen Richtlinien sollen dazu beitragen, die vorhandenen Mittel effizient und nachhaltig einzusetzen und die Jugendangebote in Bayreuth weiter zu stärken.

Aufgrund der Bereitstellung des Demokratie-Budgets durch die Bayerische Staatsregierung im Sommer wurde es nötig, für das Jahr 2024 einen Nachtragshaushalt zu beschließen Die 29.000 Euro, die der Stadtjugendring für Demokratiefördernde Projekte erhalten hat, wurden durch die Genehmigung der Vollversammlung ordnungsgemäß verbucht. Diese Mittel ermöglichten die Finanzierung verschiedener Veranstaltungsformate und die Entwicklung von fünf neuen Angeboten. Besonders zu erwähnen sind hier die Poetry Slam Workshops in Bayreuther Schulen oder die gemeinsam mit Radio Mainwelle entwickelten Radiobeiträge, die in einer Sondersendewoche zum Thema Demokratie gesendet werden. Durch den Nachtragshaushalt mit dem Demokratie-Budget konnte der Stadtjugendring seine Aktivitäten im Bereich der Demokratieförderung erweitern und zusätzliche Initiativen zur politischen und gesellschaftlichen Bildung von jungen Menschen ins Leben rufen. Die Mittel trugen somit zur Stärkung des demokratischen Bewusstseins und der politischen Partizipation von Jugendlichen bei.

Zusätzlich wurde das Jahresprogramm für 2025 verabschiedet, das eine Vielzahl von spannenden Projekten und Veranstaltungen für die Kinder und Jugendlichen in Bayreuth vorsieht. Wieder sind viele Familien- und Ferienfahrten geplant, aber auch das Familienfest in der Wilhelminenaue als eins der Highlights im Jahr steht wieder im Programm. Der Haushalt in Höhe von rund 95.000 Euro für 2025 wurde ebenfalls einstimmig genehmigt, um die geplanten Aktivitäten finanziell abzusichern.

Im Rahmen der Vollversammlung fand auch die turnusgemäße Neuwahl der Vorstandschaft statt. Die Vorsitzende Nancy Kamprad wurde in ihrem Amt bestätigt.

Als Stellvertreterin wurde Ivonne Banik von der Evang. Jugend gewählt, nachdem Heiko Uhlig nicht mehr zur Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden angetreten war. Die weiteren Mitglieder des Vorstands sind: Kristina Böhner, Thomas Kroter, Markus Schuberth, Kathrin Schumacher, Melanie Teufel sowie Heiko Uhlig.

Die neu und wiedergewählte Vorsitzende Nancy Kamprad bedankte sich für das Vertrauen und betonte: „Es ist uns ein Anliegen, die Jugendarbeit in Bayreuth weiter zu stärken und gemeinsam mit unseren Mitgliedsorganisationen nachhaltige Projekte zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Herausforderungen des kommenden Jahres und die Möglichkeit, mit kreativen Ideen und neuer Energie die Interessen der jungen Menschen in unserer Stadt zu vertreten.“ Mit den beschlossenen Maßnahmen und der Neuwahl des Vorstands sieht sich der Stadtjugendring Bayreuth gut für die zukünftigen Aufgaben aufgestellt. Auch in den kommenden Jahren wird der Stadtjugendring eine starke Stimme für die Jugend in Bayreuth sein und den Austausch sowie die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Jugendinitiativen, Vereinen und Verbänden fördern. Gegen 22 Uhr, nach gut drei Stunden wurde die Sitzung geschlossen.

Hintergrundinformation SJR

Der Stadtjugendring Bayreuth ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. In ihm sind eine Vielzahl an Vereinen und Verbänden aus der Jugendarbeit in der Stadt Bayreuth organisiert. Als Dachorganisation vertritt er die Interessen und Belange der Jugend und Jugendgruppen gegenüber der Stadt bzw. über den Bayerischen Jugendring auch auf staatlicher Ebene. Neben der administrativen Tätigkeit bietet der Stadtjugendring seinen Mitgliedsorganisationen auch konkrete Hilfen und finanzielle Unterstützung. Als Servicestelle versteht sich der Jugendring als Ansprechpartner für die Belange und Projekte der Jugendarbeit in der Stadt Bayreuth und möchte durch gezielte Angebote wie das Jugendforum die Jugendpartizipation voranbringen. Ein eigenes Veranstaltungsprogramm auch in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtjugendamt rundet das Angebot ab.