Stadtbauhof Bayreuth baut Aktionsbühne für Christkindlesmarkt auf

Die Mitarbeiter des Stadtbauhofs sind auch in dieser Woche fleißig am Werk, um die Innenstadt für die Weihnachtszeit herauszuputzen. Nachdem bereits seit Mitte Oktober die Weihnachtsbeleuchtung vorbereitet worden ist – insgesamt wurden rund 450 Holz-, Stahl- und Alumasten für die Lichterkette der Schutzgemeinschaft aufgestellt –, bauen zehn Kollegen seit Wochenbeginn die Aktionsbühne auf dem Stadtparkett für den Christkindlesmarkt auf. Teilweise kommt dabei „schweres Gerät“ zum Einsatz, um die zentnerschweren Fertigelemente für die Bühnenkonstruktion in Position zu bringen. Außerdem werden in den kommenden Tagen auch zwei große Christbäume aufgestellt, und zwar am Freitag, 15. November, auf dem Marktplatz sowie am Montag, 18. November, auf dem Bahnhofsvorplatz. Eröffnet wird der Christkindlesmarkt dann am Montag, 25. November, von Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und dem Christkind.