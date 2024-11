Shopware Meetup Oberfranken für Unternehmen in Forchheim

Zunächst führt unser f.i.t.-Mitglied WIRDUZEN am Montag, den 25.11.2024, bereits zum dritten Mal das Shopware Meetup Oberfranken durch:

3. Shopware Meetup Oberfranken Tickets, Mo, 25.11.2024 um 15:00 Uhr | Eventbrite (Breitweidig 27, 91301 Forchheim)

Es erwarten Sie spannende Vorträge zum Thema Shopware, E-Commerce und Online-Marketing. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken mit Agenturen, Onlineshop-Betreibern und Lösungsanbietern!

Bereits einen Tag später, am Dienstag, den 26.11.2024, lädt die f.i.t. – in Kooperation mit der VHS Forchheim – zum Vortrag „Künstliche Intelligenz: Praktische Anwendung und Nutzen für Unternehmen“ ein: Künstliche Intelligenz: Praktische Anwendung und Nutzen für Unternehmen – VHS Forchheim

Bereits im letzten Jahr konnte Referent Sven Steger von Life of Media mit seinen Einblicken zum Thema Künstliche Intelligenz begeistern. In dieser Veranstaltung erfahren Sie nicht nur, was KI eigentlich ist, sondern auch, wie Sie sie gezielt für Ihr Unternehmen einsetzen können, um im Alltag effizienter zu arbeiten und schneller voranzukommen.

Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und Sie bei den Terminen begrüßen zu dürfen!