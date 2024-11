Polizeibericht Hochfranken vom 18.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Sachbeschädigung an zwei Pkw – Zeugen gesucht

Im Laufe des Sonntags wurden bei der Coburger Polizeiinspektion zwei Sachbeschädigungen an Kfz angezeigt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein bislang Unbekannter einen Renault Clio, der ordnungsgemäß in der Blumenstraße parkte. Der Täter hinterließ vermutlich mit einem spitzen Gegenstand mehrere Kratzer an der Beifahrerseite des Pkw und richtete damit einen Schaden von rund 500 Euro an.

Ein grauer Opel Corsa, der am Tambacher Berg in Weitramsdorf abgestellt war, wurde ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigt. Hier hinterließ der Unbekannte Kratzer am vorderen Kotflügel und einen Schaden von 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den jeweiligen Verursacher geben können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

Polizeiinspektion Kronach

Unter Drogeneinfluss mit KFZ unterwegs

Kronach – Im Rahmen von Fahrzeugkontrollen konnten am Sonntag zwei Fahrzeugführer festgestellt werden, die unter Einfluss von Be- täubungsmitteln unterwegs waren. Die Weiterfahrt wurde untersagt und Anzeige gegen die jungen Männer, im Alter von 23 und 27 Jahren erstattet.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kronach – Bei der Überprüfung einer 34-jährigen Dame, die mit einem augenscheinlichen E-Scooter unterwegs war, wurde festgestellt, dass es sich, aufgrund der erreichbaren Höchstgeschwindigkeit, um ein Kleinkraft- rad handelt und die Fahrerlaubnis der Klasse AM benötigt wird.

Polizeiinspektion Kulmbach

Zwei Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt

Burgkunstadt / Lkr. Lichtenfels – Am 16.11.2024 gegen 20:40 Uhr ging eine Mitteilung bei der Polizeiinspektion Kulmbach, über einen auffällig langsam fahrenden Pkw , der auf der B 289 in Richtung Lichtenfels unterwegs war, ein. Auf Höhe der Ortschaft Mainklein wurde der Fahrer angehalten und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert gut 2 Promille. Er wurde ins Klinikum Kulmbach verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt und der Fahrzeugschlüssel an die Tochter übergeben, welche sich dem Fahrzeug annahm und den Fahrzeugführer vom Klinikum Kulmbach wieder abholte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kulmbach – Am 16.11.2024 gegen 15:22 Uhr wurde ein schwarzer KIA Sportage am Schwedensteg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 2,40 Promille. Eine Blutentnahme wurde im Klinikum Kulmbach durchgeführt. Außerdem wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.