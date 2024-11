Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 18.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh wurde aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Kleberstraße ein Pedelec entwendet. Das blaue Fahrrad im Wert von ca. 3.600 Euro stand dort mit einem Faltschloss versperrt. Das Schloss wurde zurückgelassen.

Zwischen Freitagabend und Sonntagfrüh wurden aus einem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Rosa-Kempf-Straße zwei Fahrräder entwendet. Ein schwarzes Pedelec im Wert von ca. 1.200 Euro und ein schwarz-pinkes Mountainbike im Wert von ca. 300 Euro. Beide Fahrräder waren dort mit jeweils einem Spiralschloss an einem Fahrradständer versperrt.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Ampelanlage fiel kurzzeitig nach Unfall aus

BAMBERG. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam am Sonntagnachmittag ein 89-Jähriger auf dem Berliner Ring vom rechten Fahrstreifen ab und touchierte eine Verkehrsinsel. Dabei platze ihm wahrscheinlich ein Reifen und er fuhr anschließend eine Ampel, welche durch den Zusammenstoß beschädigt wurde und nicht mehr funktionsfähig war. Das Unfallfahrzeug war danach nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden, die Ampel wurde repariert. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 50.000 Euro. Der Unfallverursacher verletzte sich glücklicherweise nicht.

Gaspedal mit Bremse verwechselt

BAMBERG. Teuer zu stehen kam am Sonntagmorgen einer 26-Jährigen die Verwechslung von Gaspedal und Bremse. Sie wollte mit ihrem Automatik-Fahrzeug in der Unteren Sandstraße aus einer Tiefgarage fahren und verwechselte das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr die dortige Schranke um. Aus lauter Panik fuhr sie anschließend noch durch eine Stahlkette und kam schließlich an einem Mast auf dem Gelände des dortigen Parkplatzes zum Stehen. Sie und ihr Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, die ärztlich behandelt werden mussten. An ihrem Mitsubishi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. An der Schranke und an mehreren Pfosten entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

VW/Bus angefahren und beschädigt

BAMBERG. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag wurde ein in der Schützenstraße geparkter grüner VW/Bus von Unbekannten angefahren und an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Roter Kleinwagen und dessen Fahrer/in gesucht

BAMBERG. Bereits am Freitag gegen 18:40 Uhr befuhr eine 55-Jährige mit ihrem Fahrrad die Pödeldorfer Straße. Aus der Gegenrichtung kam ihr ein Fahrzeug entgegen, welches unvermittelt nach links in die Annastraße abbog und der Radfahrerin die Vorfahrt nahm. Das Auto touchierte die Radfahrerin an der linken Körperseite und sie wurde über die Motorhaube geschleudert und kam am Boden zum Liegen. Aus dem Fahrzeug stiegen eine Frau und ein Mann aus und erkundigten sich nach der Verunfallten. Da diese unter Schock stand, verneinte sie die Hinzuziehung eines Rettungswagens. Daraufhin entfernten sich die Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Tatsächlich verletzte sich die 55-Jährige aber leicht und musste ärztlich behandelt werden. Außerdem entstand an ihrem Pedelec ein Sachschaden in Höhe von ca. 30 Euro.

Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin des roten Kleinwagens. Außerdem werden weitere Zeugen gesucht, die den Unfall beobachten konnten und Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Führerschein noch vor Ort sichergestellt

BAMBERG. In der Krackhardtstraße konnte eine Polizeistreife am Samstagabend eine 33-Jährige mit 1,66 Promille am Steuer ihres BMW´s antreffen. Ihr Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Sonstiges

HALLSTADT. Weil er Sonntagnacht eine ohne Erlaubnis eine Silvesterrakete in den Himmel schoss, muss ein 16-Jähriger nun mit einem Bußgeld rechnen. Aufgefallen war einer Polizeistreife die Rakete im Bereich des Bauhofs. Der junge Mann, der sich mit weiteren Jugendlichen an einem Spielplatz aufhielt, händigte auf Nachfrage weitere Böller aus. Da bei einigen der Jugendlichen noch Tabak und Cannabis aufgefunden wurde, fand eine Verständigung und Übergabe an die Eltern statt.

SCHÖNBRUNN. Auffälligkeiten am Kennzeichen eines Leichtkraftrades, das auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus in der Zettmannsdorfer Straße abgestellt war, stellte eine Polizeistreife am Sonntagnachmittag fest. Die blaue Farbe der HU-Plakette wich erheblich in der Farbgebung ab und erwies sich schließlich als Totalfälschung. Zudem konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das angebrachte Kennzeichen bereits seit 2016 für einen Pkw ausgegeben ist. Das Kennzeichen wurde daraufhin sichergestellt. Der 26-jährige Besitzer des Kraftrades, der zudem keine Fahrerlaubnis besitzt, wird zur Anzeige gebracht.

HIRSCHAID. Einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Sonntag, kurz nach 23 Uhr, ein Kleinkraftradfahrer in der Luitpoldstraße unterzogen. Bei der Überprüfung gab der 19-Jährige zu, dass er lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung besitzt und sein Kleinkraftrad 40 km/h fährt. Daraufhin wurde die Weiterfahrt sofort unterbunden. Eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wird erstattet.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Kleidercontainer in Brand geraten – Zeugen gesucht

BAYREUTH. Am vergangenen Freitagnachmittag geriet auf einem Parkplatz in der Justus-Liebig-Straße ein Kleidercontainer in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Feuerwehr, die den Brand schnell ablöschen konnte.

Gegen 15.20 Uhr bemerkte ein Passant die Rauchentwicklung aus dem Kleidercontainer, der auf dem Parkplatz in der Justus-Liebig-Straße gegenüber der Otto-Hahn-Straße aufgestellt war. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand im Inneren des Containers schnell ablöschen. Sowohl der Container, als auch der Inhalt wurden allerdings beschädigt. Die Ermittlung zur Brandursache wird von den Zentralen Einsatzdiensten Bayreuth übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-2062.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Trunkenheitsfahrt in Hollfeld

Hollfeld: Bereits am Nachmittag des 15.11.2024 konnte ein 65-jähriger PKW-Lenker aus dem Landkreis Bayreuth mit über 3,8 Promille aus dem Verkehr gezogen werden. Der aufmerksamen Besatzung eines Rettungsdienstfahrzeuges fiel im Gemeindebereich von Hollfeld ein Pkw mit unsicherer Fahrweise auf. Die hinzugezogene Polizeistreife konnte bei der Überpfüfung des Fahrzeugführers eindeutige Anzeichen für einen Alkohlkonsum feststellen, ein durchgeführerter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Neben der Durchführung einer Blutentnahme wurde auch der Führerschein des Fahrzeuglenkers beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallflucht nach Alkoholkonsum

Eckersdorf: Am frühen Sonntagabend wurde bei der Polizei ein weißer Lieferwagen mitgeteilt, der im Gemeindebereich von Eckersdorf schlangenliendinefahrend einem anderen Autofahrer auffiel. Bei einer Kontrolle der Fahrtstrecke durch die Polizei konnte festgestellt werden, dass der Lieferwagen bei seiner Fahrt, Begrenzungspfosten am Fahrbahnrand der Bamberger Straße beschädigte. Bei der Überprüfung der Halteradresse konnte bei dem 36-jährigen Fahrzeugbesitzer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Ermittlungen gegen den Fahrzeughalter wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Fahrt unter Alkoholeinfluss wurden eingeleitet.

Im Zusammenahng mit diesen Ermittlungen sucht die Polizeiinspektion Bayreuth-Land nach möglichen Zeugen. Der weiße Lieferwagen befuhr in Eckersdorf die Bamberger Straße gegen 17:55 in Richtung Bayreuth.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bayreuth-Land unter Tel. 0921-5062230 entgegen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Körperverletzung

Gräfenberg. Am späten Samstagnachmittag befanden sich zwei junge Männer, 23 und 27 Jahre alt, in Walkersbrunn an einem Nahrungs- und Genussmittelautomaten. Plötzlich trat ein 22-Jähriger vor sie und schlug einen der beiden unvermittelt ins Gesicht. Der Unruhestifter regte sich lautstark auf und schubste die beiden noch, bevor er schließlich wieder ging. Der 23-jährige erlitt durch den Schlag Schmerzen an Wange und Kiefer.

Polizeiinspektion Forchheim

Unfallfluchten

Kunreuth. Am Samstagmittag ging ein 76-Jähriger mit seinem Hund auf dem Flurbereinigungsweg von Kunreuth in Richtung Ermreus Spazieren. Beim Passieren eines dunkelblauen PKWs wurde der Fußgänger mit dem linken Außenspiegel gestreift und fiel zu Boden. Hierbei verletzte er sich leicht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Forchheim bittet um Hinweise zum flüchtigen Unfallbeteiligten (Tel. 09191/7090-0).

Sonstiges

Forchheim. Ein 27-Jähriger befuhr mit seinem PKW am späten Sonntagabend die Theodor-Heuss-Allee. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Auf Nachfrage gab der PKW-Fahrer den Konsum von Cannabis zu. Der freiwillig durchgeführte Drogentest verlief positiv. Der VW wurde verkehrssicher abgestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme und ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Forchheim. Ebenfalls am späten Sonntagabend befuhr ein 24-Jähriger mit seinem E-Scooter die Andreas-Steinmetz-Straße. Auch dieser wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnte festgestellt werden, dass am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 24-Jährige zur Wohnadresse verbracht, um seine Personalien festzustellen. Eine Strafanzeige wegen Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz ist die Folge.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Diebstahl aus Kfz

MICHELAU I. OFR., LKR. LICHTENFELS. Am Sonntagabend, gegen 21.30 Uhr, ereignete sich in der Schneyer Straße ein Diebstahl aus einem VW Polo, welcher vor dem Anwesen der 36-jährigen Geschädigten stand. Die Geschädigte musste feststellen, dass ihre Zulassungsbescheinigung sowie Bargeld aus dem Pkw entwendet wurden. Aufbruchspuren waren jedoch nicht erkennbar. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.

Auto zerkratzt und anschließend geflüchtet

LICHTENFELS. Eine BMW-Fahrerin konnte an ihrem Fahrzeug eine frische Kratzspur feststellen. Offensichtlich zerkratzte in der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Sonntag, 16.00 Uhr ein bislang unbekannter Täter die komplette Fahrerseite. Das Fahrzeug stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz in der Neuenseer Straße und anschließend in Marktzeuln, Lucas-Cranach-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizeiinspektion Lichtenfels bittet die Bevölkerung um Hinweise unter der Nummer 09571/9520-0.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

LICHTENFELS. Ein 24-jähriger Mann parkte seinen grauen Audi Q8 in der Zeit zwischen Samstag, circa 12.30 Uhr bis Sonntag, 13.20 Uhr auf dem Parkplatz am Bahnhof Lichtenfels. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter gegen sein Auto gefahren ist. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Nummer 09571/9520-0 in Verbindung zu setzen.

Autotür zerkratzt

LICHTENFELS. Ein am Sonntagnachmittag „An der Friedenslinde“ abgestellter VW wurde von einem bislang unbekannten Täter zerkratzt. Es handelt sich hierbei um einen ca. 15 cm langen Kratzer an der hinteren, linken Wagentüre. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Wer kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

20.000 Euro Schaden wegen Alkohol am Steuer

BAD STAFFELSTEIN. Am Sonntagnachmittag meldeten Zeugen einen Mercedesfahrer, der in unsicherer Weise durch den Bad Staffelsteiner Ortsteil Wiesen fuhr und schließlich gegen eine Grundstücksmauer stieß. Die hinzugerufene Streife führte daraufhin einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von 1,4 Promille ergab. Aus diesem Grund wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig und musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 20.000 Euro. Der 41-Jährige muss ich nun für seine Taten verantworten.