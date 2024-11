Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 18.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen – Stadt

Anhaltesignal ignoriert

Erst befolgte er nicht die Aufforderung anzuhalten, später widersetzte er sich noch den polizeilichen Maßnahmen. Hierdurch zog sich ein Polizeibeamter dann leichtere Verletzungen zu.

Eine Streife der Erlanger Polizei wollte am führen Samstagmorgen (16.11.2024), gegen 04:45 Uhr, einen Motorradfahrer in der Inneren Brucker Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen.

Der 24-jährige ignorierte allerdings das Anhaltesignal des Streifenwagens und setzte seine Fahrt einfach unverändert, mit normaler Geschwindigkeit, fort. Dies änderte sich zunächst auch nicht, obwohl die Beamten zur noch besseren Erkennbarkeit das Blaulicht und das Martinshorn am Streifenfahrzeug einschalteten.

An der Kreuzung Loewenichstraße/Luitpoldstraße hielt der Mann dann allerdings an der roten Ampel an und konnte festgenommen werden. Im Rahmen der Fesselung widersetzte er sich den Beamten, wodurch ein Polizist leichtere Verletzungen erlitt.

Der vermeintliche Grund für sein Verhalten konnte dann auch noch ermittelt werden.

Der Mann räumte ein unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln zu stehen. Der Motorradschlüssel wurde einbehalten und eine Blutentnahme durchgeführt. Neben einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz, wird jetzt auch noch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt.

Polizeiinspektion Erlangen-Land

Diebstahl eines Trekkingrades

Baiersdorf – Im Zeitraum von Mittwoch 06.11.2024, 17:30 bis 19:00 Uhr, wurde im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Rathausplatz, ein Trekkingrad entwendet. Das Trekkingrad war mit einem Rahmenschloss versperrt. Der Zeitwert beläuft sich auf ca. 900 Euro. Auffällig an dem Fahrrad ist, dass es mit einem Rattankorb und einem Spiegel links am Fahrradlenker ausgestattet ist. Zeugenhinweise nimmt die PI Erlangen-Land unter 09131 98842-14 entgegen.

Kennzeichen von Pkw entwendet

Heroldsberg – In der Nacht von Samstag, 16.11.2024, auf Sonntag, 17.11.2024, entwendete ein unbekannter Täter in der Kohlengasse ein amtliches Kennzeichen eines geparkten Pkw.

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Verkehrsunfallflucht

Herzogenaurach – Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde durch einen unbekannten Täter von einem Lkw der Marke MAN, welcher in der Zeppelinstraße geparkt war, Diesel i.W.v. 800 Euro abgezapft. Die Tankdeckel der beiden unbeschädigten Tankbehälter waren mit dem Fahrzeugschlüssel vergesperrt.

Polizeiinspektion Höchstadt a.d. Aisch

Berauscht Unfall verursacht und anschließend geflüchtet

Höchstadt – Am Sonntagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 18 zwischen Ailersbach und Schwarzenbach. Ein 22-jähriger Mann hat mit einem Pkw der Marke Mercedes in einer Rechtskurve die Leitplanke touchiert und ersten Schätzungen zufolge, einen Schaden in Höhe von 1400.- Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne den Unfall der Polizei mitzuteilen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieser nicht nur alkoholisiert, sondern auch unter dem Einfluss von Cannabis stand. Der 22-Jährige musste deshalb eine Blutentnahme im Klinikum über sich ergehen lassen. Der Führerschein wurde durch die Polizei Höchstadt sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen unterschiedlicher Delikte.

