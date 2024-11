Neues touristisches Leitbild in der Region Bamberg

Es wird in den kommenden Jahren der wegweisende Kompass für den Tourismus in Bamberg und dem Bamberger Land sein: Das neue touristische Leitbild, das nun offiziell vom Stadtrat und Kreistag verabschiedet wurde. Dieser zukunftsorientierte Wegweiser soll die Region als attraktives und nachhaltiges Reiseziel weiterentwickeln, das nicht nur die Gäste, sondern auch die einheimische Bevölkerung und die Natur respektiert und fördert.

Es ist ein Leitbild, das aus der Mitte Bambergs heraus entstanden ist. Bürgerinnen und Bürger sowie touristische Leistungsträger, die in der Region leben und arbeiten, haben aktiv an der Realisierung des Leitbildes mitgearbeitet. Sie haben der Vision der beiden Kooperationspartner – dem BAMBERG Tourismus & Kongress Service und der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes – eine konkrete Form gegeben.

In einem Pressegespräch haben Bambergs Tourismusdirektor Michael Heger und der Tourismusbeauftragte des Landratsamtes, Thomas Reichert, das touristische Leitbild für Bamberg und das Bamberger Land vorgestellt. „Das neue touristische Leitbild ist für uns ein Kompass. Es legt dar, wie wir Tourismus in Zukunft in unserer Region gestalten wollen“, erklärt Michael Heger. Gemeinsam wurden Grundwerte und Ziele formuliert, die den Tourismus so gestalten, dass er unter anderem für Einheimische, Gäste und Mitarbeitende gleichermaßen verträglich und wertvoll ist. „Da Tourismus immer mittendrin in der Lebenswelt der Einheimischen stattfindet, ist unter anderem im Leitbild verankert, dass wir Einheimische und Touristen gemeinsam denken“, so Heger weiter. „So können wir den Fokus verstärkt auf Rücksichtnahme gegenüber den Einheimischen richten.“

Ein Leitbild mit klarer Vision und starker politischer Unterstützung

Doch auch die Politik ist als Entscheidungsträger im Leitbild abgebildet. Denn die politische Verankerung ist entscheidend, um die Umsetzung der Leitlinien des neuen Leitbildes sicherzustellen. In den letzten Wochen wurde das Leitbild in Stadtrat und Kreistag vorgestellt und offiziell verabschiedet. „Das von der Politik ausgesprochene Mandat gibt uns die Rückendeckung, neue Ideen und Angebote danach zu bewerten, ob sie einen Mehrwert für die Region bedeuten und dem Anspruch an Verträglichkeit gerecht werden“, erklärt Heger.

Ein dynamischer Ideenspeicher als Motor für Innovationen

Ein aus dem Leitbild resultierender, dynamischer Ideenspeicher dient als Ausgangspunkt für zukünftige Projekte und Innovationen. Grundgedanke hinter allen Ideen sind die drei Säulen des neuen touristischen Leitbildes:

Sozial verträglich: Der Tourismus soll das Miteinander von Einheimischen und Gästen fördern. Der öffentliche Raum wird als gemeinsamer Lebensraum geschützt und Konflikten, die aus einer Überbeanspruchung entstehen, präventiv entgegengewirkt. Ökonomisch erfolgreich: Durch gezielte Maßnahmen wird die regionale Wirtschaft gestärkt, indem der touristische Konsum hauptsächlich der heimischen Wirtschaft zugutekommt. So soll die touristische Wertschöpfung in Bamberg weiter an Bedeutung gewinnen. Entschieden ökologisch: Das Leitbild fördert einen ressourcenschonenden Umgang mit Natur und Kultur. Touristische Betriebe und Angebote sollen ökologischen Standards entsprechen und so zum Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen beitragen.

Ein gemeinsamer Steuerungskreis aus Stadt und Land wird künftig regelmäßig konkrete Maßnahmen auf Grundlage des neuen touristischen Leitbildes umsetzen.

Nachhaltigkeit, Vielfalt und Zukunftssicherheit als Leitgedanken

Das neue Leitbild legt besonderen Wert auf einen nachhaltigen und umweltbewussten Tourismus, der die kulturelle und gastronomische Vielfalt in Bamberg und dem Bamberger Land weiterentwickelt. Diese Vision wird den Tourismus in der Region in eine neue, nachhaltigere Richtung lenken – mit Rücksicht auf Natur, regionale Wirtschaft und das Miteinander von Einheimischen und Besuchern. „Für uns im Landkreis gibt uns das Leitbild beispielsweise die Chance, traditionelle Gasthäuser im ländlichen Raum zu stärken, indem wir den Genussgedanken und die regionale Wertschöpfung ausspielen“, sagt Thomas Reichert.

Mit dem touristischen Leitbild haben Bamberg und das Bamberger Land eine Basis geschaffen, die als nachhaltiges Fundament für den Tourismus der Zukunft dient. Die Region setzt dabei auf ein Konzept, das Mensch und Natur in Einklang bringt und die Voraussetzungen für eine positive touristische Entwicklung schafft, die sowohl Gästen als auch der einheimischen Bevölkerung zugutekommt.

Tag des Tourismus am 16. November 2024:

Der BAMBERG Tourismus & Kongress Service und die Wirtschaftsförderung des Landratsamtes Bamberg laden herzlich ein zum Tag des Tourismus – Ein Ausflug nach Hause.

Wann: Samstag, 16. November 2024 von 10 bis 16 Uhr

Wer: Eingeladen sind die Bewohnerinnen und Bewohner aus Stadt und Landkreis Bamberg

Wo: Tourist Information Bamberg, Geyerswörthstraße 5

Programm-Highlights

Gewinnspiel mit attraktiven Preisen

Kostenlose Führungen durch Bamberg

Ausflugstipps und Inspirationen für Ihren „Ausflug nach Hause“

Persönliche Fotobox-Postkarte als Souvenir

Das neue touristische Leitbild

Infos zum Wirtschaftsfaktor Tourismus

Das gesamte Ausflugsprogramm gibt es unter www.bamberg.info/ausflugnachhause.