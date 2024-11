MdL Holger Dremel informiert über Zuschüsse für Denkmalsanierungen im Landkreis Bamberg

Die Bayerische Landesstiftung fördert erneut auch Projekte in der Region. Wie der Landtagsabgeordnete Holger Dremel (CSU) mitteilt, erhalten neun Sanierungsmaßnahmen in den Gemeinden Burgebrach, Buttenheim, Heiligenstadt, Königsfeld, Rattelsdorf und Schlüsselfeld Zuschüsse in Höhe von über 64.000 Euro.

Für die Sanierung des Chorturms mit Fassade des Langhauses der Kath. Filialkirche St. Nikolaus in Herzogenreuth (Gemeinde Heiligenstadt) gewährt die Landesstiftung Mittel in Höhe von 13.000€.

Die Fassaden- und Dachsanierung eins Anwesens in Ketschendorf (Markt Buttenheim) erhält eine Zuwendung in Höhe von 11.500 Euro.

Für die Gesamtsanierung eines Anwesens in der Oberen Straße in Ebing (Markt Rattelsdorf) stellt die Bayerische Landesstiftung insgesamt 10.000 € zur Verfügung.

Die Turmsanierung der Kath. Kuratiekirche St. Laurentius in Elsendorf (Gemeinde Schlüsselfeld) erhält Fördergelder in Höhe von ebenfalls 10.000 €.

Für die Dach und Fassadensanierung eines Anwesens in der Rentweinsdorfer Str. in Mürsbach (Markt Rattelsdorf) wird ein Zuschuss in Höhe von 9.800 € bewilligt.

Für die Sicherung der Friedhofsmauer der Kath. Kapelle St. Anna in Königsfeld stellt die Bayerische Landesstiftung 3.000 € zur Verfügung.

Die Sanierung der Fachwerkgiebelwand eines Anwesens in Tiefenhöchstadt (Markt Buttenheim) erhält eine Zuwendung in Höhe von 2.500 Euro.

Die Restaurierung der Heiligenfiguren und Dachsanierung des Ölberghäuschens in Burgebrach erhält Fördergelder in Höhe von 2.485 €.

Und für den Fensteraustausch eines Anwesens im Kirchplatz in Schlüsselfeld wird ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € bewilligt.

Seit inzwischen über 50 Jahren verfolgt die Bayerische Landesstiftung als rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts gemeinnützige und mildtätige Zwecke auf sozialem und kulturellem Gebiet.

„Die Bayerische Landesstiftung ist vor allem bei der Sanierung historischer Baudenkmäler ein wichtiger Förderpartner. Ich freue mich wirklich sehr über die nun bewilligten Fördermittel. Ein kulturell bedeutendes, historisches Gebäude zu erhalten, kostet nicht selten mehr Geld und Nerven, als ein Neubau. Die bayerische Landesstiftung unterstützt diese Maßnahmen, die unsere Heimat in besonderer Weise aufwerten bzw. attraktiv für die Zukunft machen. Mein Dank gilt gleichermaßen den Bauherren für ihr Engagement und den Verantwortlichen der Landesstiftung für die Unterstützung“, so Dremel.