Kostenloses Online-Seminar „Emotionale Intelligenz“ für bessere Chancen am Arbeitsmarkt

Bianca Heger, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg bietet am Dienstag 26. November von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr ein kostenloses Online Seminar zum Thema „Emotionale Intelligenz“ an.

Bianca Heger: „Intelligenz ist eine wichtige Eigenschaft, um beruflich erfolgreich zu sein. Aber auch die Fähigkeit, eigene Gefühle und die Gefühle anderer wahrzunehmen, zu erkennen, zu verstehen und zu regulieren (emotionale Intelligenz), kann als Schlüsselkompetenz gesehen werden und ist eine entscheidende Kompetenz für Erfolg. Im Arbeitsumfeld können daraus bessere berufliche Leistungen und eine höhere Arbeitszufriedenheit resultieren.

Deshalb lernen Sie in diesem Online-Seminar, welche Komponenten zu emotionaler Intelligenz zählen, wie Sie diese an sich selbst wahrnehmen und trainieren können.“

Anmeldungen an Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de

Die Teilnahme ist kostenlos.

Die BCA Bianca Heger beantwortet gerne auch telefonisch Fragen vorab unter 09561/93 309.