Im Advent in Forchheim ab 17 Uhr kostenlos parken

Alle Jahre wieder gilt für bewirtschaftete Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt der Stadt Forchheim die teilweise Aufhebung der Gebührenpflicht während der Adventszeit.

In der Zeit vom 29. November bis zum 24. Dezember 2024 dürfen Besucher*innen der Innenstadt von Montag bis Freitag ab 17:00 Uhr auf Kurzzeitparkplätzen in der Innenstadt von Forchheim kostenlos parken, d.h. ab 17:00 Uhr ist ein Einwurf in Parkuhren bzw. das Lösen eines Parkscheines aus einem Parkscheinautomaten nicht mehr erforderlich (Diese Regelung gilt nicht für die Tiefgarage Paradeplatz und das Parkhaus Kronengarten). Hinweise sind dann an allen Parkscheinautomaten angebracht.

Im Jahr 1999 hatte der Haupt-, Personal- und Kulturausschuss des Stadtrates beschlossen, zur Attraktivitätssteigerung des adventlichen Geschäfts und zur Belebung der Innenstadt die Gebührenpflicht nach § 1 der Verordnung über die Parkgebühren in der Stadt Forchheim vom 10.10.2001 jährlich wiederkehrend aufzuheben.