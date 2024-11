Gesprächsabend mit Bamberger MdB Andreas Schwarz

Brotzeit, Bier & Politik am 20. November in Bamberg

Der SPD-Ortsverein Bamberg-Berg veranstaltet am Mittwoch, den 20. November, einen offenen Abend zum Thema Politik, bei dem interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind, mitzudiskutieren. Die Veranstaltung findet im Einhornskeller, Jakobsberg 8, in Bamberg statt und bietet die Möglichkeit, in entspannter Atmosphäre mit dem Bundestagsabgeordneten Andreas Schwarz ins Gespräch zu kommen.

In lockerer Runde wird über aktuelle politische Entwicklungen in Berlin sowie über lokale Anliegen und Themen, die die Bürgerinnen und Bürger vor Ort bewegen, diskutiert. Gerne können Fragen gestellt und Meinungen ausgetauscht werden.

Wann: Mittwoch, 20. November 2024, 18:30 Uhr