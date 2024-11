Filmvorführung in Forchheim: Klima retten für Anfänger

Am Freitag, 22.11. gibt es im Zukunftshaus von Forchheim for Future in der Sattlertorstraße 16 in Kooperation mit der Volkshochschule Forchheim die Komödie „Klima retten für Anfänger“ als kostenlose Vorführung: Die 17-jährige Gymnasiastin Lilly steht kurz vor dem Abitur und sollte sich eigentlich darauf vorbereiten. Doch für sie gibt es Wichtigeres als die Schule. Was nützt ein Abitur, wenn das Klima kippt und die Welt bald untergeht? Deshalb sieht sie im Klimaschutz ihre eigentliche Aufgabe. Statt zu lernen, organisiert sie lieber Demonstrationen und setzt sich aktiv für nachhaltiges Umweltverhalten ein. Entsprechend düster sieht es für ihre Zulassung zum Abitur aus. Um Lilly zum Lernen zu bewegen, schließen ihre Eltern eine ungewöhnliche Abmachung mit ihr: Sie macht das Abitur und im Gegenzug lassen sich Nina und Martin auf ihre Klimaschutzregeln ein.

Es wird nur noch vegan gekocht, Lavendel ersetzt das Waschpulver und zur Arbeit geht es mit dem Fahrrad. Doch schon nach wenigen Wochen versuchen die Eltern immer öfter, das Regelwerk zu umgehen oder Ausnahmen für sich zu finden. Als dann noch herauskommt, dass sich auch Lilly nicht konsequent an die Abmachung hält, eskaliert die Lage. Ein lustiger Film, der zugleich zum Nachdenken anregt. Zur Platzreservierung bitte zum VHS-Kursus FO172A anmelden.