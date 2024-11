Felix Löffler aus Lichtenfels beweist wie Technologie zum Kinderspiel wird

Moderne Technologien wie das CNC-Fräsen sind nicht nur etwas für Erwachsene. Das beweist der zwölfjährige Felix Löffler, der kürzlich in der Zukunftswerkstatt Machbar am Kurs „Einstieg ins handgeführte CNC-Fräsen“ teilgenommen und kreative Holzarbeiten geschaffen hat – ganz nach dem Motto: High-Tech trifft auf Handwerk, und das auch für junge Kreative.

Ob 3D-Druck oder Lasercutting – Felix, ein technikbegeisterter Schüler aus Lichtenfels, ist ein Stammgast der Machbar-Kurse. Dieses Mal wollte er lernen, wie die innovative CNC-Fräse Shaper Origin funktioniert. Das Besondere an dieser Maschine: Sie verbindet computergesteuerte Präzision mit manueller Handhabung. Die Fräse erlaubt es, kreative Vorlagen mit Hilfe digitaler Funktionen direkt in Holz umzusetzen. „Wenn man die Fräse führt, muss man bestimmten Linien folgen, die auf dem Display angezeigt werden. Besonders hilfreich ist, dass die Maschine automatisch gegensteuert, wenn man mal von der Linie abkommt“, erklärt Felix begeistert.

In nur wenigen Stunden lernte Felix die Funktionsweise und Handhabung des Tools kennen und erstellte individuelle Schneidbretter, die er mit Motiven aus seiner Lieblingsserie, den Simpsons, verzierte. Das zeigt: Der Kreativität sind mit der Shaper Origin kaum Grenzen gesetzt, und die Technik bleibt zugänglich – auch für Jugendliche und Neueinsteiger. Kursleiter Markus Fischer zeigte sich beeindruckt von der Selbstverständlichkeit, mit der Felix und andere Teilnehmende das handgeführte CNC-Fräsen erlernten: „Die Shaper Origin klingt komplex, aber mit der richtigen Einführung wird sie zum intuitiven Werkzeug, auch für junge Leute“. Felix selbst hob hervor, dass ihm alles altersgerecht erklärt wurde und der Kurs viel Spaß gemacht habe.

Auch Felix’ Familie ist begeistert. „Wir finden es großartig, dass solche Kurse hier in Lichtenfels angeboten werden“, so Yvonne Löffler. Sie hatte vom Kursangebot über den Newsletter erfahren, und Felix war sofort Feuer und Flamme. „Das war eine Erfahrung, die ich jedem in meinem Alter nur empfehlen kann“, fasst Felix seine Eindrücke zusammen.

Über das FADZ

Ziel des im Jahr 2019 gestarteten FADZ-Projekts ist Aufbau und Betrieb eines Forschungs- und Anwendungszentrum für Digitale Zukunftstechnologien in Lichtenfels / Oberfranken. Das Projekt ist ein Zusammenschluss aus Ehrenamt, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Im FADZ Wirtschaftsverband e.V. bündeln über 50 Unternehmen aus der Region ihre Interessen. Der Machbar e.V. umfasst als Zukunftswerkstatt das bürgerliche Engagement des FADZ-Projekts und bietet Angebote für die breite Öffentlichkeit. Im FADZ Zweckverband ist der politische Wille aus Stadt und Landkreis Lichtenfels organisiert. Der Zweckverband koordiniert die Zusammenarbeit mit der Hochschule Coburg und den öffentlich geförderten Umbau der Immobilie Kirschbaummühle. www.fadz.vision