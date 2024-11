Drei Ensembles der Bamberger Musikschule treten an

11. Bayerischer Orchesterwettbewerb in München

Das Jugendorchester, das Junge Kammerorchester und die Stadtjugendkapelle der Städtischen Musikschule reisten am Wochenende nach München, um am 11. Bayerischen Orchesterwettbewerb teilzunehmen.

Nach monatelanger Vorbereitung brachen am Sonntag, 17. November, das 47-köpfige Jugendorchester Bamberg unter der Leitung von Martin Erzfeld und das Junge Kammerorchester Bamberg unter der Leitung von Cezar Salem nach München auf. Die Orchester treten in den Kategorien Jugendsinfonieorchester und Jugendkammerorchester beim 11. Bayerischen Orchesterwettbewerb an. Bereits am Samstag, 16. November, machte sich die Stadtjugendkapelle mit 40 Musikerinnen und Musikern auf den Weg nach München, um in der Kategorie Jugendblasorchester teilzunehmen. Sie wird von der Stadtkapelle und der Musikschule gemeinsam getragen und von Sebastian Hensiek geleitet.

Alle vier Jahre veranstaltet der Bayerische Musikrat den Bayerischen Orchesterwettbewerb, an dem in diesem Jahr ca. 750 Musikerinnen und Musiker in 14 mit Jugendlichen oder Erwachsenen besetzten Sinfonie-, Kammer- und Blasorchestern teilnehmen. Die öffentlichen Wertungsspiele fanden am Samstag und Sonntag im Funkhaus des Bayerischen Rundfunks in München statt und werden aufgezeichnet. Das beste Orchester jeder Kategorie kann sich für den Deutschen Orchesterwettbewerb qualifizieren, der vom 14. bis 19. Juni 2025 in Mainz und Wiesbaden stattfindet.

Weitere Informationen unter https://www.bayerischer-musikrat.de/wettbewerbe/bayerischer-orchesterwettbewerb/aktuelles