Der Weihnachtsbaum in Forchheim ist da!

Er gehört zum Fest der Feste wie die Lichterketten, Geschenke und der Weihnachtsbraten: Der Weihnachtsbaum!

Ein sattes Gewicht von eineinhalb Tonnen bringt der diesjährige Weihnachtsbaum auf die Waage, der am Dienstag (12.11.2024) am Forchheimer Rathausplatz aufgestellt wurde.

Rund zwölf Meter hoch ist die Nordmann-Tanne, die aus dem Grundstück von Familie Stöhr stammt, von den Mitarbeitern des städtischen Gartenamtes am Weingartsteig gefällt und anschließend per Schwertransport und Polizeieskorte durch die Stadt bis zum Rathausplatz gebracht wurde.

Bis der Baum schließlich standsicher am Rathausplatz steht und im vorweihnachtlichen Glanze funkelt, ist im Vorfeld dazu jede Menge Arbeit nötig: So mussten die unteren Äste des Baumes entfernt und der Stamm angepasst werden, damit er in der rund 1,20 Meter tiefen Bodenhülse am Rathausplatz standsicher und passgenau verankert werden konnte. Mit einem Autokran wurde der Baum vorsichtig auf das Transportfahrzeug der Stadt geladen und von der Polizei in die Innenstadt begleitet. Hier „schwebte“ der Baum dann mit Hilfe eines Krans an seinen weihnachtlichen Standort.

Oberbürgermeister Dr. Uwe Kirschstein ist dem Spender dankbar und freut sich besonders über die helfenden Hände: „Ich möchte mich ganz besonders bei der Forchheimer Polizei bedanken, die unseren Mitarbeitern bei diesem Unterfangen jedes Jahr hilfreich zur Seite steht und uns unterstützt, wenn es darum geht, den weihnachtlichen Großtransport sicher durch unsere Stadt zu geleiten!“