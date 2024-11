BBC Bayreuth holt Überraschungssieg bei den Kirchheim Knights

Einen überraschenden und deutlichen 93:74 (35:26)-Auswärtssieg feierte der BBC Bayreuth gestern Abend in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga Pro A bei den Bozics Estriche Knights Kirchheim.

Der BBC startete beim Tabellenfünften mit Moritz Plescher, Nat Diallo, Callum Baker, Drew Buggs und Demarcus Demonia. Tehree Horn und Vin Baker jr. fehlten verletzungsbedingt. Insgesamt umfasste das Bayreuther Aufgebot lediglich neun Spieler.

1.Viertel

Die Bayreuther erzielten durch Nat Diallo den ersten Korb zur 2:0-Führung. Erst nach fast vier Minuten machte Demarcus Demonia die nächsten Punkte für Bayreuth – mit Foul und getroffenem Freiwurf – es stand 5:0 für den BBC. Nach 5:20 Minuten gelangen Kirchheim durch zwei Freiwürfe von Braden Norris die ersten beiden Punkte der Partie – 2:5. Nach sieben Minuten stand es 6:6. Demarcus Demonia brachte den BBC dann wieder mit einem Dreier mit 9:6 in Front. Am Ende des absoluten Low-Scoring-Viertels führte Bayreuth mit 9:8. Die Wurfquoten waren auf beiden Seiten entsprechend niedrig.

2.Viertel

Nach über zwölf Minuten erhöhte Moritz Plescher per Dreier auf 12:8 für den BBC. In der Folge baute Plescher, erneut mit einem Dreier, den Vorsprung auf 15:9 aus. Kirchheim antwortete mit dem ersten Distanztreffer zum 12:15. Die Schwaben trafen schließlich drei Dreier in Folge, so dass es nach 15 Minuten nur noch 19:18 für Bayreuth stand. Lucas Mayer brachte die Gastgeber dann erstmals und einmalig in Führung (20:19). Bayreuth schlug zurück und ging wieder mit 25:20 in Front. Nach 17 Minuten lag der BBC mit 26:22 vorne. Kirchheim traf dann erneut einen Dreier zum 25:26, Moritz Plescher antwortete ebenfalls aus der Distanz – 29:25 für Bayreuth. Lenny Liedtke legte einen weiteren Dreier zum 32:25 drauf. Letztlich ging es mit einer etwas überraschenden 35:26-Führung für den BBC in die Halbzeit, nachdem Demarcus Demonia Sekunden vor der Pause noch ein Drei-Punkt-Spiel versenkt hatte. Bayreuth lag verdient vorne, man nutzte die Kirchheimer Fehler konsequent aus.

3.Viertel

Bayreuth baute den Vorsprung zunächst mit einem weiteren Dreier von Moritz Plescher auf 40:30 aus, nach einem weiteren Dreier von Demarcus Demonia stand es 43:32, kurz darauf erhöhte Demonia mit einem Drei-Punkt-Spiel auf 46:34. Kirchheim kam dann wieder etwas auf 41:49 heran. Dejan Kovacevic machte mit dem 51:41 wieder den Zehn-Punkte-Vorsprung klar und erhöhte danach sogar weiter per Dreier auf 54:41 nach 26 Minuten. Kurz darauf stand es 56:44, Cameron Henry verkürzte in der Folge mit einem Dreier auf 47:56. Lenny Liedtke schlug jedoch zurück – 58:47 für Bayreuth. Nach einem erneuten Dreier von Dejan Kovacevic stand es eine Minute vor Viertelende 61:49 für den BBC. Drew Buggs erhöhte weiter auf 63:49, Kirchheim antwortete noch mit einem Dreier zum 52:63. Ein Freiwurftreffer von Nat Diallo und ein weiterer Korb mit dem Buzzer von Moritz Plescher sorgten vor dem Schlussviertel für eine 66:52-Führung.

4.Viertel

Der BBC hielt den Vorsprung, 68:54 stand es nach zwei versenkten Freiwürfen von Drew Buggs. Demarcus Demonia war weiter nicht zu stoppen. Nach 34 Minuten stand es 71:56 für Bayreuth. Dejan Kovacevic erhöhte weiter auf 73:56, Demarcus Demonia baute den Vorsprung mit einem Dreier weiter auf 76:56 und damit 20 Punkte aus. Drew Buggs traf einen Dreier zum 79:59 nach gut 36 Minuten – Bayreuth traf heute irgendwie alles. Drew Buggs per Dreier – 82:61 für den BBC. Auch Marios Giotis traf aus der Distanz zum 85:64. Zwei Minuten vor dem Ende stand es 86:67 für die Gäste, die mitgereisten BBC-Fans feierten bereits den Sieg. Lenny Liedtke kassierte noch sein fünftes Foul und musste vom Feld. Dies trübte letztlich aber die große Freude über den erreichten 93:74-Auswärtssieg in keiner Weise. Bayreuth hat jetzt nach zehn Spielen drei Siege (alle auswärts) auf dem Konto und das Team konnte ausgelassen im Gästefanblock feiern. Nach der 14-tägigen Länderspielpause geht es für den BBC am Sonntag, 1. Dezember, in der Oberfrankenhalle mit dem Derby gegen den BC Nürnberg weiter, der heute seinen ersten Saisonsieg feierte.

Das sagt BBC-Headcoach Florian Wedell:

„Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Die heutige Leistung, vor allem in der Defensive, gegen eine so starke Mannschaft wie Kirchheim zeigt die guten Entwicklungsfortschritte der jungen Mannschaft in den vergangenen Wochen. Wir haben unsere Intensität heute das ganze Spiel über gut gehalten und haben gute Runs gezeigt. Wir sind in Bayreuth in der Aufbauarbeit, wir haben eine gute, junge Mannschaft, die sich aber erst entfalten muss. Jetzt haben die Spieler erst einmal ein paar Tage frei. Dann werden wir intensiv weiter trainieren und weiter an unseren Gewohnheiten arbeiten, um für das Frankenderby am 1. Dezember gewappnet zu sein.“

Die Spieler der Partie

Bester Werfer bei den Bozic Estriche Knights Kirchheim war James Graham mit 17 Punkten, gefolgt von Lucas Mayer mit 16 Zählern. Aitor Pickett war mit sieben abgegriffenen Bällen Top-Rebounder der Knights, jeweils sechs Rebounds holten Miryne Dyjaum Thomas und James Graham.

Beim BBC Bayreuth war Demarcus Demonia mit 32 Punkten Topscorer, Dejan Kovacevic erreichte 17 Zähler. Bester Rebounder mit sieben abgegriffenen Bällen war ebenfalls Demarcus Demonia, Dejan Kovacevic hatte sechs Rebounds auf dem Konto.

Statistik

Bozic Estriche Knights Kirchheim: Miryne Dyjaum Thomas (6 Punkte/2 Fouls), Braden Norris (15/3), Antonio Dorn (2/1), Lucas Mayer (16/2), Aleksa Bulajic (0/1), James Graham (17/3), Cameron Henry (10/1), Nil Failenschmid Clavera (3/0), Demetrius Ward (0/2), Aitor Pickett (5/2);

BBC Bayreuth: Drew Buggs (13 Punkte/1 Foul), Callum Baker (1/2), Demarcus Demonia (32/4), Moritz Plescher (14/1), Rene Kindzeka (0/3), Nat Diallo (3/3), Dejan Kovacevic (17/2), Marios Giotis (8/0), Lenny Liedtke (5/6);