Bayreuth im Shanghai-Ranking unter den besten deutschen Universitäten

Die Universität Bayreuth (UBT) schneidet im internationalen „Shanghai Global Ranking of Academic Subjects“ erneut gut ab und hat sich mittlerweile in der Ranggruppe 401-500 von 2.500 Universitäten weltweit etabliert.

Das „Shanghai Global Ranking of Academic Subjects“ bewertet verschiedene akademische Fachbereiche. Untersucht wurden 2.500 Universitäten. Bayreuth ist in insgesamt zehn Fächern gerankt worden. Dabei fällt vor allem die Bayreuther Expertise im umweltwissenschaftlichen Bereich auf. Im Bereich „Ecology“ landet die Universität Bayreuth weltweit in der Ranggruppe 151-200. In Deutschland belegt sie damit gemeinsam mit vier weiteren Universitäten Platz 10. In den Bereichen „Earth Sciences“ und „Agricultural Sciences“, „Evironmental Sciences & Engineering“ und „Geography“ landet die Universität Bayreuth jeweils in der weltweiten Ranggruppe 201-300.

Im Bereich „Business Administration“ liegt die UBT weltweit ebenfalls in der Ranggruppe 201-300 und liegt damit unter den deutschen Universitäten auf Platz 4, u.a. zusammen mit der TU München.

Insgesamt hat sich die Universität Bayreuth in den letzten Jahren deutlich verbessert: Von der Ranggruppe 701-800 im Jahr 2022 stieg sie zur Ranggruppe 401-500 in 2024 auf.

Das „Shanghai Ranking“ bewerten weltweit die Forschungsleistungen von Hochschulen u.a. anhand der Veröffentlichungen in wichtigen Fachzeitschriften wie „Nature“ und „Science“, der Zitationsraten der Wissenschaftler*innen im Web of Science sowie verschiedener Forschungspreise.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2024