Bayreuth gratuliert: Stadtrat Dr. Klaus Wührl-Struller wird 65

Stadtrat Dr. Klaus Wührl-Struller, Theatertherapeut und Kabarettist, begeht am Montag, 18. November, seinen 65. Geburtstag. Der Jubilar gehört dem Stadtrat Bayreuth seit Mai 2014 an und ist Mitglied der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Unabhängigen.

Dr. Wührl-Struller ist Mitglied im Ältesten-, Haupt- und Finanz-, Konzessionsvergabe-, Personal-, Sozial- und Verkehrsausschuss sowie in den Kommissionen für die Städtepartnerschaft mit La Spezia, für die Städtepartnerschaft mit Rudolstadt, für Rad- und Fußwegeplanung und in der Universitätskommission. Außerdem gehört er dem Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Integrationsbeirat, der Kreisarbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und dem Regionalen Planungsverband Oberfranken-Ost an. Ferner ist der Jubilar Verbandsrat der Sparkasse Bayreuth-Pegnitz sowie Pfleger für die Volkshochschule und den Flugplatz.