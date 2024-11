Ausstellungseröffnung im Historischen Museum Bayreuth

Am 21.11.2024 eröffnet das Historisches Museum seine diesjährige Winterausstellung mit dem Thema „Heute back ich, morgen brau ich“ – 260 Jahre Backfeuerrecht.

Seit Jahresbeginn präsentiert die Bäckerei Lang in regelmäßigen Abständen historische Dokumente, Urkunden und Objekte aus 260 Jahre Backfeuerrecht in der Jean Paul Straße 7 in Bayreuth. Das Historische Museum zeigt nun zum Jahresende nochmals die Highlights dieses Jubiläums unter dem Aspekt Traditionshandwerk in Bayreuth.

Die Ausstellung wird vom 22.11.2024 bis zum 26.01.2025 in den Sonderausstellungsräumen des Historischen Museum zu sehen sein.

Weitere Informationen unter www.historisches-museum-bayreuth.de