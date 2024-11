32 Medizinstudierende besuchten Winterschool in der Juraklinik Scheßlitz

Im November fand die „BeLA-Winterschool“ zum 2. Mal in den Praxen im Hausarzt-Zentrum-Scheßlitz und Hausärzte am Eichelberg in Burgebrach sowie in der Juraklinik Scheßlitz statt. 32 Medizinstudierende der Universität Erlangen besuchten mit dem BeLA-Team für drei Tage die Akademischen Lehrarztpraxen in Burgebrach und Scheßlitz und das Akademische Lehrkrankenhaus in Scheßlitz.

Die Praxen Hausärzte am Eichelberg und Hausarzt-Zentrum-Scheßlitz, die Juraklinik und die Stadt Scheßlitz haben die angehenden Mediziner und Medizinerinnen zur „BeLA-Winterschool“ begrüßt. An drei Tagen durchliefen die Studierenden viele qualitativ hochwertige Workshops. Beispielsweise setzten sich die Studierenden mit den unterschiedlichen Untersuchungstechniken der körperlichen Untersuchung auseinander, aber auch der Umgang mit Angstpatient*innen wurde thematisiert. Weiterhin lernten die Studierenden anhand von Fallbeispielen Impfungen aus der Reisemedizin kennen und besprachen Auffälligkeiten bei der Urindiagnosik. „Die Studierenden waren sehr engagiert, lobten die Organisation und die medizinisch-inhaltlichen Aspekte, die so wertvoll für die Vorbereitung auf den Praxisalltag nach dem Studium sind.“, freute sich Dr. med. Christopher Geis und Dr. med. Wolfgang Steinbach berichtete: „Mit der BeLA-Winterschool haben wir die Möglichkeit erhalten, den Medizinstudierenden Einblicke in die Praxis zu geben und mit praktischen Übungen die erlernte Theorie zu vertiefen.“

Bürgermeister Kauper, der sich als Organisator in die „BeLA-Winterschool“ einbrachte, begeisterte die Studierenden beim Abendprogramm für die Stadt Scheßlitz und den Landkreis. „Mit der BeLA-Winterschool möchten wir die Medizinstudierenden unterstützen, dürfen aber auch unsere Ärzte, Kliniken und unseren Landkreis vorstellen, um bei dem einen oder anderen positiv im Gedächtnis zu bleiben, wenn die Entscheidung zur Niederlassung als Allgemeinmediziner ansteht. “, hofft Bürgermeister Kauper. Offiziell begrüßt wurden die Studierenden am Sonntag, dem dritten Tag der BeLA-Winterschool in der Juraklinik Scheßlitz. Udo Kunzmann, Geschäftsführer der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft des Landkreises Bamberg, Landtagsabgeordneter Holger Dremel, Stellvertretender Landrat Bruno Kellner, Bürgermeister Roland Kauper und Dr. med. Wolfgang Steinbach wissen um die Wichtigkeit des Programms für die zukünftige medizinische Versorgung und begrüßten die Studierenden und das BeLA-Team der Uni Erlangen persönlich.

Die Workshops in der Juraklinik Scheßlitz widmeten sich dem Diabetesmanagement, dem Langzeit-EKG, einem Mini-Reanimationstraining und Gelenkuntersuchungen, die die Chefärzte W. Renner, Dr. M. Biedermann, M. Hoffmann und Leiter der Intensivmedizin Dr. S. Klöhr durchführten. Die Studierenden konnten üben, nachfragen und erhielten interessante Einblicke in die Praxis. „Ein rundum gelungenes Wochenende von dem die Studierenden sicherlich einiges mitnehmen konnten.“, brachte es Geschäftsführer Udo Kunzmann auf den Punkt.

Das BeLA-Programm – Beste Landpartie Allgemeinmedizin des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention für Medizinstudierende wurde ins Leben gerufen, um eine qualitativ hochwertige und flächendeckende medizinische Versorgung im ländlichen Raum sicher zu stellen.