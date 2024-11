Vortrag in Schwarzenbach/Saale: „Das Hofer Land im Schatten des Reichsadlers“

„Das Hofer Land im Schatten des Reichsadlers“ darüber spricht Dr. Adrian Roßner im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarzenbach/Saale, Bahnhofsplatz 2, im Rahmen der Veranstaltungen zum 20jährigen Bestehen der „Gedenkstätte Langer Gang“. Der Vortrag beginnt am Mittwoch, 20. November 2024 bereits um 17 Uhr. Veranstalter ist der Verein gegen das Vergessen e. V., der die Gedenkstätte initiiert hat und seit 20 Jahren betreut.

Bei dem Vortrag wird deutlich, wie radikalisierte und ideologisierte Strömungen, verbunden mit Gewalt, Hass und Ausgrenzung, einen ganzen Staat in ihre Gewalt bringen konnten. Am Beispiel des heutigen Landkreises Hof versucht Dr. Adrian Roßner, die Geschehnisse während der nationalsozialistischen Diktatur aus der landeshistorischen Perspektive nachzuzeichnen, wobei zahlreiche Fotographien und Filme Einblicke in das Leben der Menschen abseits der großen historischen Bühne geben werden.

Dr. Adrian Roßner ist der Tausendsassa unter den Historikern und Geschichtenerzählern. Ihm zuzuhören macht Lust auf mehr, gelassen kommt er vom Hundertsten ins Tausendste. Kein Name, keine Jahreszahl, kein geschichtsträchtiger Ort, er ihm fremd ist, keine zurückliegenden Ereignisse, die er nicht kennt. Er ist der Archivar von Büchern, Schriftstücken, Erzählungen, Anekdoten, Fundstücken und Gerüchten, und damit ein Heimatforscher, der ganz nah „an die Leid‘ “ ist.

Der Vortrag wird unterstützt von „Demokratie leben in der Mitte Europas“, einem Programm des Bundesfamilienministeriums.