Vokalensemble Millenium „Feliz Navidad“ – Stimmenzauber zum Advent in Bubenreuth

Mit „Feliz Navidad“ präsentiert das Vokalensemble „Millenium“ aus Dresden die Vielfalt der Traditionen und Melodien zur Weihnachtszeit aus ganz Europa. Bekannte deutsche Klassiker wie auch Lieder aus Spanien, England und Schweden werden von den acht ehemaligen Sängern des Dresdner Kreuzchores warmherzig angestimmt. Abgerundet wird das Programm mit selbst arrangierten Pop-Songs und all-time Classics wie „All I Want for Christmas Is You“.

Begleiten Sie die jungen Herren auf eine Reise durch Europa mit Weihnachtsmusik von A. Hammerschmidt, José Feliciano, John Henry Hopkins Jr., Meredith Wilson & Mariah Carey

Die Sänger

Tenor 1: Filippo Nisini, Ole Kottner

Tenor 2: Gregor Rothkegel, Leon Winkler

Bass 1: Leander Lorenz, Gustav Uschner

Bass 2: Ludwig Hauswald, Timo Mauerhoff

Biografie

Millenium – so heißt das 2016 gegründete Vokalensemble, bestehend aus acht ehemaligen Kruzianern. Die Sänger – alle im Millenniumsjahr 2000 geboren – genossen im Dresdner Kreuzchor eine neunjährige intensive musikalische Ausbildung und erlangten dabei durch zahlreiche Auftritte in gesamt Deutschland, Europa und Südost-Asien ihre weitreichende Konzerterfahrung. Eine Liebe zur Musik welche bis heute verbindet.

Das Ensemble begeisterte das Publikum bereits in zahlreichen Kirchenkonzerten, auf privaten Festlichkeiten, auf Großveranstaltungen. Das jährlich wiederkehrende Highlight der „Millenials“ ist die Sommertournee, welche sich über ganz Deutschland erstreckt und seit 2021 sogar durch internationales Publikum der Schweiz erweitert wurde. Auch für das Jahr 2024 halten sich die engagierten Sänger bereit, um sich nun schon auf die sechste Konzertreise ihrer jungen Ensemblegeschichte zu begeben. Die Aufnahme ihrer Debüt-CD im Frühjahr 2022 ermöglichte dem Ensemble seine Reichweite von öffentlichen Orten in die privaten Wohnzimmer ihres Publikums zu erweitern.

Millenium zeichnet sich durch einen ausgereiften homogenen Klang und ein dynamisches Auftreten aus. Diese einzigartigen Qualitätsmerkmale sind besonders auf die langanhaltende Freundschaft und das tiefgründige Verständnis der Freunde untereinander zurückzuführen.

Die charmanten jungen Sänger überzeugen neben ihrer Bühnenpräsenz mit einem breitgefächerten Repertoire, welches von mittelalterlichen Werken, über verschiedene Epochen der Musikgeschichte hinweg, bis hin zu selbst arrangierter populärer Musik des 20. und 21. Jahrhunderts reicht.

Millenium gründete sich 2016 im Dresdner Kreuzchor. Die Sänger, alle im Millenniumsjahr 2000 geboren, genossen dort eine neunjährige intensive musikalische Ausbildung und erlangten dabei durch zahlreiche Auftritte in Deutschland, Europa und Südost-Asien ihre weitreichende Konzerterfahrung. Es ist die Liebe zur Musik welche bis heute verbindet.

Das Ensemble begeisterte das Publikum bereits in zahlreichen Kirchenkonzerten, auf privaten Festlichkeiten, auf Großveranstaltungen. Auch für das Jahr 2024 halten sich die engagierten Sänger bereit, um die Liebe zur Musik vielen glücklichen Zuhörern zu präsentieren. Die Aufnahme ihrer Debüt-CD im Frühjahr 2022 ermöglichte dem Ensemble seine Reichweite von öffentlichen Orten in die privaten Wohnzimmer ihres Publikums zu erweitern.

Millenium zeichnet sich durch einen ausgereiften homogenen Klang und ein dynamisches Auftreten aus, was besonders auf die langanhaltende Freundschaft und das tiefgründige Verständnis der Freunde untereinander zurückzuführen ist. Die charmanten Herren überzeugen neben ihrer Bühnenpräsenz mit einem breitgefächerten Repertoire, welches von mittelalterlichen Werken bis hin zu selbst arrangierter populärer Musik des 20. und 21. Jahrhunderts reicht.

Wann: Freitag, 13. Dezember 2024, 19Uhr,

Wo: Kirche Maria Heimsuchung, Bubenreuth

Tickets regulär 19 Euro

Ermäßigung für Rentner und behinderte Menschen 14 Euro!

Tickets unter https://www.ticket-regional.de/ und an der Abendkasse ab 18Uhr