Veranstaltungsreihe „Kunstgeschichte Italiens“ in Bayreuth

Am Dienstag, 19. November, von 17.30 bis 19 Uhr, startet eine vierteilige Veranstaltungsreihe der Volkshochschule Bayreuth mit der Kunsthistorikerin Angela Lodes. Dabei können Interessierte in die italienische Kunstgeschichte eintauchen. Besonders in der Toskana finden sich herausragende Beispiele zu Baptisterien, Taufbecken und Kanzeln aus der Romanik. Diese zeigen eine intensive Auseinandersetzung mit der Antike. Verglichen werden die Hauptwerke in Lucca, Pisa und Siena mit weiteren Werken in Italien. Eine Einführung in Liturgie und Funktion zeigt die besondere Bedeutung dieser Bauwerke und Ausstattungsstücke in der Zeit zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert. Anmeldungen sind bis zum 19. November möglich unter www.vhs-bayreuth.de oder unter Telefon 0921 50703840.