SpeichersdorferThomas-Chor feiert 40jähriges

40 Jahre erfreut der „Thomas-Chor“ mittlerweile mit seinen honorigen und sonorigen Stimmen die Herzen seiner Zuhörer. Mit einem einmaligen und außergewöhnlichen Jubiläumsgottesdienst am Vorabend des Christkönigsfestes, Samstag, 23. November, 18 Uhr, wird in der Dreifaltigkeitskirche der runde Geburtstag gebührend gefeiert.

Dabei werden die Porzelliner die Gottesdienstbesucher mit einem musikalischen Hochgenuss überraschen. Denn unter Leitung von Richard Waldmann werden die Sänger eigens und erstmals die „Deutsche Bauernmesse“ singen. Sie ist eine Messe, die von der Volksliedpflegerin Annette Thoma (1886- 1974) zusammengestellt und getextet wurde. Thoma nahm als Grundlage für ihre Messe „alte Lieder und Weisen aus dem bayerisch-österreichischen Alpenland“. Sie unterlegte diese aber mit neuen, selbstverfassten Texten in gemäßigter bairischer Mundart. Richard Waldmann hat für das Jubiläum die einzelnen Bestandteile eigens für seinen Chor bearbeitet. Unter seinem Dirigat werden dann seine Gesangsbrüder vom Kyrie und Gloria über Credo und Benedictus bis zum Sanctus und Agnus Dei ihre Stimmen zur jubilierenden Anbetung und Verehrung des dreifaltigen Gottes erklingen lassen. Begleitet wird der Chor von einem größeren Instrumentalensemble, das der Aufführung der Deutschen Bauernmesse eine besondere Klangfülle verleihen wird. All das wird am Ende einmünden in den Andachtsjodler, bei dem Gänsehautfeeling vorprogrammiert ist.

Zu verdanken ist die vier Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte des Porzellinerchores einer Idee, die zur Weihnachtsfeier am 16. Dezember 1983 von dem seinerzeitigen Betriebsleiter Siegfried Schäller und stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Bruno Schinner angestoßen und am 11. Mai 1984 auf Initiative von Alois Wöhrl aus der Taufe gehoben wurde. Die Thomaner seien so Botschafter der Freundschaft und Kameradschaft und hätten das kulturelle Leben in der Gemeinde bereichert.

In den Folgejahren entwickelte sich daraus ein etablierter Männer-Chor. Richard Waldmann und Luzia Fürst machten aus „Badewannensängern“, wie Siegfried Schäller anläßlich des 20-jährigen Bestehens scherzte, einen Chor mit hohem Niveau gemacht. In den Händen von Alois Wöhrl liegt seit seiner Geburtsstunde die organisatorische Leitung. „Wie Balsam für die Seele“, so erinnert er sich, „war immer das Urteil der Seniorinnen ´Mei, sind des schöne Männer!` beim ersten Auftritt des Chores im neuen rot-schwarzen Outfit im Luise Elsässer Haus. Seit vierzig Jahren trägt der Thomas-Chor so musikalisch und gesellschaftlich in der Gemeinde wie darüber hinaus maßgeblich zur Bereicherung des kulturellen Lebens bei. Er kann dabei aus einem reichen Repertoire von 200 mit unter englischen Lieder, von der Volksweise bis zur Operettenmelodie, vom Schlager bis zu den Comedian Harmonists, schöpfen.