RW21 in Bayreuth zeigt „Die schönsten deutschen Bücher“

Die Stiftung Buchkunst hat unter knapp 600 Einsendungen die bestgestalteten Bücher des Jahres gekürt. Die 25 „schönsten deutschen Bücher“ sind nun von Dienstag, 19. November, bis Donnerstag, 19. Dezember, in der RW21 Stadtbibliothek zu bewundern.

Im Wettbewerb der „schönsten deutschen Bücher“ wählten zwei Jurys aus 14 Experten und Expertinnen in einem aufwendigen Verfahren die schönsten Bücher des Jahres aus. „Die 25 ausgewählten Bücher sind vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung. Sie zeigen eine große Bandbreite gestalterischer und herstellerischer Möglichkeiten sowie wichtige Trends und Strömungen der deutschen Buchproduktion“, heißt es in der Begründung der Jury. In jeder der fünf Kategorien „Allgemeine Literatur“, „Wissenschaftliche Bücher, Fachbücher, Lehrbücher“, „Ratgeber, Sachbücher“, „Kunstbücher, Fotobücher, Ausstellungskataloge“ und „Kinderbücher, Jugendbücher“ wurden jeweils die fünf gelungensten Werke prämiert. Mehr Informationen gibt es unter www.stiftung-buchkunst.de.