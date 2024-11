Polizeibericht Hochfranken vom 17.11.2024

Polizeiinspektion Coburg

Betrunken unterwegs

Coburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde im Coburger Stadtgebiet ein 58-jähriger mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da im Fahrzeug Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erzielte einen Wert von 1,24 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Herrn. Außerdem wurden Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt sowie die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Körperliche Auseinandersetzungen am Bahnhof

Coburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich des Coburger Hauptbahnhofs und einer nahegelegenen Diskothek zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. In der Herrentoilette der Diskothek stritten sich zwei Männer. Dabei soll ein 33-jähriger einem 28-jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Zu einem weiteren Gewaltdelikt kam es ebenfalls zwischen zwei Männern im Bereich des Bahnhofsvorplatzes. Hier provozierte ein 18-jähriger einen 40-jährigen und schlug diesem im Verlauf ebenfalls gegen den Kopf. Der 18-jährige Mann musste im Anschluss aufgrund seines aggressiven Verhaltens durch die Beamten in Gewahrsam genommen werden. Die beiden Schläger müssen sich nun wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Verkehrseinrichtungen beschädigt

Dörfles-Esbach. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in der Coburger Straße in Dörfles-Esbach durch bislang Unbekannte mehrere Leitpfosten und Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und teilweise beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegengenommen.

Polizeiinspektion Kronach

Hoher Sachschaden bei Einbruch

Stockheim. Ziel eines Einbruches in den frühen Sonntagmorgenstunden war der Laden einer Bäckerei im Süden der Ortschaft. Bislang unbekannter Täter versuchte zunächst mehrfach an unterschiedlichen Stellen in das Geschäft einzudringen. Schlussendlich gelang es ihm durch das Einschlagen einer Scheibe im rückwärtigen Bereich des Gebäudes. Im Laden selbst riss er dann eine verbaute Wechselgeldkasse aus einem Schrank und flüchtete damit. Neben dem durch seine Gewaltanwendung angerichteten Sachschaden am Gebäude in Höhe von 5000 Euro entkam der Täter mit einer Beute von 400 Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei in Kronach unter Tel. 09261/5030.

Nach Unfall weggefahren

Kronach. Am Samstagnachmittag fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße gegen die Fahrertür eines geparkten grauen Nissan Micra und verursachte dabei Dellen und Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Da der Verantwortliche nach dem Zusammenstoß einfach davonfuhr, leitete die Polizei Ermittlungen wegen Unfallflucht ein. Hinweise erbittet die Polizei in Kronach unter Tel. 09261/5030.

Fahrrad gestohlen

Kronach. In der Zeit von Montag bis Donnerstag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem Fahrradständer am Marienplatz ein angeschlossenes graues Trekkingrad der Marke: Cube. Der Beuteschaden liegt bei 900 Euro. Die Polizei nahm die Fahndung auf. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.