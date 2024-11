Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 17.11.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. In den frühen Morgenstunden des Samstags, ersten Ermittlungen nach gegen 02:45 Uhr, wurde in insgesamt vier Geschäfte in der Langen Straße, Obstmarkt und Keßlerstraße eingebrochen. Insgesamt konnte ca. 1500 Euro erbeutet werden.

Sachdienliche Hinweise, insb. Hinweise auf den oder die Täter und verdächtige Wahrnehmungen im Bereich von Geschäftseingangstüren in der Tatzeit, nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In den Abendstunden des Samstags erschienen bei einer Geburtstagsfeier eines 16-Jährigen in der Panzerleite auch mehrere nicht eingeladene Personen. Kurze Zeit später stellten mehrere Gäste fest, dass ihnen verschiedene, abgelegte Gegenstände entwendet wurden. U.a. wurden AirPods, eine Geldbörse der Marke Louis Vuitton und 90 Euro Bargeld gestohlen.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Zwischen 11.11.2024 bis 13.11.2024 wurde aus dem Mehrfamilienhaus in der Titusstraße 8 ein silbernes Damenrad der Marke Kettler im Wert von ca. 150 Euro durch Unbekannt entwendet. Vor dem Anwesen wurde bereits Anfang November ein versperrtes Damenrad der Marke Hercules entwendet.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

BAMBERG. Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde auf Höhe der Hornthalstraße Ecke Kleberstraße ein schwarzer Hyundai / i30 durch unbekannt beschädigt. Die ersten Ermittlungen deuten auf ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort hin. Am Hyundai wurde die rechte Fahrzeugseite und auch die Motorhaube verkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein geparkter, weißer Pkw der Marke Volkswagen in der Straße Unterer Kaulberg durch Unbekannt angefahren. Die linke Fahrzeugseite wurde beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

BAMBERG. Am Samstag zwischen 18:00 bis 18:15 Uhr wurde auf dem Anwohnerparkplatz Oberer Kaulberg 5 ein schwarzer VW / Golf durch Unbekannt angefahren. Die Heckstoßstange wurde rechts beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Diebstähle

HIRSCHAID. Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Mann, an einem gegenüber vom Bahnhof, Heinrichstraße, abgestellten Fahrrads das Hinterrad zu entwenden. Hierbei brach eine Halterung ab. Von einer aufmerksamen Zeugin wurde dies beobachtet. Als der Mann, südländischen Typus, schwarz gekleidet, mit rotem Rucksack, angesprochen wurde, flüchtete dieser. Am Rad, Marke Rockville Serious, Farbe weiß, entstand ein Sachschaden i.H.v. 50,- EUR. Gegen den unbekannten Täter wurden nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und versuchten Diebstahl aufgenommen. Zeugenhinweise zum geflüchteten Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-310 entgegen.

Beim Ausparken Lkw angefahren und geflüchtet

BURGEBRACH. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steigerwaldstraße wurde ein Lkw von einem Pkw angefahren. Der Lkw-Fahrer war gerade mit dem Entladen seines Lkws beschäftigt, als ein blauer Pkw, vermutlich Marke BMW, beim rückwärts Ausparken gegen die Frontstoßstänge des Lkws gefahren war. An der Frontstoßstange entstand ein Sachschaden i.H.v. 400,- EUR. Ohne anzuhalten fuhr der Fahrzeugführer, ein älterer Mann, weg. Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurden Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Wer hat den Unfall noch beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug und Fahrzeugführer geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-310 entgegen.

Im Privatgrundstück abgestellter Polo angefahren

NAISA. Freitagvormittag wurde in der Straße „Am Kayweg“ in einem Grundstück ein blauer VW Polo angefahren und an der Fahrertür und der Fondtüre zerkratzt, es entstand ein Sachschaden i.H.v. 1.000,- EUR. Die Grundstückszufahrt, wo der beschädigte Polo stand, ist von der Straße frei zugänglich. Aktuell finden an der Straße Baumaßnahmen statt, möglicherweise wurde der Unfall von einem Baufahrzeug verursacht. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeug und Fahrzeugführer geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-310 entgegen.

Unter Drogen E-Scooter gefahren

SASSANFAHRT. An der Staatsstraße zwischen Hirschaid und Strullendorf geriet in den Abendstunden ein 17-jähriger mit seinem E-Scooter in eine Polizeikontrolle. Beim Fahrzeugführer wurden Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt, was eine Blutentnahme nach sich zog. Dem jungen Fahrzeugführer drohen nun eine hohe Geldbuße und ein Fahrverbot.

Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt

Ladendieb lässt hochwertiges Diebesgut zurück

Bayreuth – Eine aufmerksame Angestellte ertappte am Samstagnachmittag einen männlichen Ladendieb, der mehrere Parfüms und Socken aus einem Drogeriemarkt in der Fußgängerzone entwenden wollte. Als sie ihn ansprach und ins Büro bat, ließ er seine Beute zurück und schubste die Zeugin zu Boden. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Durch den Sturz wurde die Angestellte leicht verletzt. Der Wert der zurückgelassenen Beute beläuft sich auf etwa 1.300 Euro.

Zeugen des Vorfalls, welche Angaben zum gegenwärtig unbekannten Täter mit leicht vernarbten Gesicht machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0921/506-2130 zu melden.

Mehrere Einbrüche in Geschäftsräume

Bayreuth – Am Freitagmorgen bemerkten mehrere Ladenbesitzer aus der Bayreuther Innenstadt zurückliegende Einbrüche in ihre Ladengeschäfte. In der vorausgehenden Nacht von Donnerstag auf Freitag gingen unbekannte Täter insgesamt sechs Geschäfte an. In vier Fällen gelang es ihnen, sich durch gewaltsames Eindringen Zutritt zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dort erbeuteten sie Bargeld in Höhe von insgesamt etwa 1.000 Euro. Weiterhin wurden Sachschäden von mindestens 500 Euro verursacht.

Die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt hat, in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Bayreuth, die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten, diese der unter der Telefonnummer 0921/506-2130 mitzuteilen.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Ebermannstadt

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Forchheim

Sonstiges

FORCHHEIM/BURK. Am Samstagnachmittag kam es gegen 13:45 Uhr in der Burker Straße 40 zu einem Brand in einer Werkstatt. Den Feuerwehren Forchheim, Buckenhofen und Burk gelang es den Kleinbrand in dem privaten Scheunenanbau zügig zu löschen. Vermutlich hatte sich neben dem Ofen gelagertes Brennholz entzündet. Die Schadenshöhe wurde auf gut 35.000 Euro geschätzt. Den Verantwortlichen erwartet nun eine Anzeige nach der Brandschutzverordnung. Eine Gefährdung für Personen bestand zu keiner Zeit.

KUNREUTH. Am Samstagabend, gegen 19:40 Uhr, kam es dann im Sandweg 7 zu einem weiteren Brand in einer Gartenhütte. Auch hier war brandursächlich, der in der Gartenhütte betriebene Holzofen. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 7.500 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Kunreuth, Gaiganz und Weingarts. Gegen den Eigentümer der Hütte wird ebenfalls ein Verfahren nach der Brandschutzverordnung eingeleitet.

Polizeiinspektion Lichtenfels

Alkoholisierter Fahrzeugführer

Burgkunstadt OT Mainklein. Am Samstagabend teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen auffällig langsam fahrenden Pkw auf der B289 mit. In Mainklein konnte der VW von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 63-Jährigen Fahrzeugführer konnten die Beamten eine Alkoholisierung von über zwei Promille feststellen. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerschein erwartet den Lichtenfelser nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Renitente Badegäste

Bad Staffelstein. Ein 21-jähriger Kronacher und ein 21-jähriger Wilhelmsthaler genossen am Samstag nicht nur das warme Wasser in einer Badeanstalt, sondern auch gut gekühlte alkoholische Getränke. Nach Badeschluss zeigten sich die Beiden gegenüber dem Personal recht renitent, da sie das Bad nicht verlassen wollten und sie sich aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht fähig zeigten die ausstehende Rechnung zu bezahlen. Erst nach Eintreffen der verständigten Polizeibeamten zahlten die Gäste ihre Rechnung. Neben der Quittung erhielten die Beiden auch ein Hausverbot für die Badeanstalt.

Ziegen auf Abwegen

Weismain. Am Nachmittag des vergangenen Samstag teilten mehrere Verkehrsteilnehmer einer Herde Ziegen auf der Kreisstraße LIF 24 mit. Durch die Polizei konnte der Eigentümer ermittelt werden, der sich darum kümmerte die Ziegen wieder in seine Obhut zu bekommen.

Parfum entwendet

Lichtenfels. Am Samstagnachmittag teilte eine Drogerie in der Mainau zwei flüchtige Ladendiebe bei der Polizeiinspektion Lichtenfels mit. Die Beiden entwendeten Parfum im Wert von 149 Euro. Durch eine eingeleitete Fahndung konnten die Flüchtigen im Stadtgebiet angetroffen und festgenommen werden. Die 19- und 20-Jährigen wurden zur weiteren Sachbearbeitung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung zur Polizeiinspektion Lichtenfels gebracht. Nach erfolgter Anzeigenaufnahme wurden Sie wieder auf freien Fuß entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.