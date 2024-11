Polizeibericht Erlangen / Landkreis ERH vom 17.11.2024

Polizeiinspektion Erlangen-Stadt und -Land

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Herzogenaurach

Verkehrsunfallflucht

Herzogenaurach – Gestern, zwischen 10 und 13 Uhr wurde ein geparkter Pkw in der Höfener Straße von einem unbekannten Verursacher angefahren und beschädigt. Der Pkw wies einen Streifschaden am Radlauf hinten rechts auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Herzogenaurach, Tel. 09132/78090, zu melden.

Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch

Nächtlicher Diebstahl im Gewerbegebiet

In der Nacht von Freitag auf Samstag den 16.11.2024, verschaffte sich ein bislang noch unbekannter Täter Zugang zu einem umzäunten und abgesperrten Grundstück im Gewerbering in Höchstadt a. d. Aisch. Der Täter brach gewaltsam zwei abgestellte Fahrzeuge auf und dursuchte diese offensichtlich nach Wertgegenständen. Aus einem Transporter entwendete er letztlich verschiedene Werkzeuge. Auch das Nachbargrundstück wurde mit der gleichen Vorgehensweise angegangen. Hierbei wurden ebenfalls hochwertige Werkzeuge aus einem aufgebrochenen Fahrzeug entwendet, sodass es insgesamt zu einem Entwendungsschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro kam.

Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der zuständigen Polizeiinspektion Höchstadt a. d. Aisch unter der Telefonnummer 09193/6394-0 zu melden.