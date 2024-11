Lieblingskarikatur der Ausstellung in Bamberg „Jetzt noch die Kurve kriegen“ gekürt

Die Stadt Bamberg freut sich, das Gewinnerbild der Lieblingskarikatur aus der Karikaturenausstellung „Jetzt noch die Kurve kriegen“ bekannt zu geben. Die Wahl fiel auf das Werk „Wüstenschifffahrt“ der Nachwuchskünstlerin Isabella Reh (13 Jahre), die mit ihrer humorvollen Darstellung einen besonderen Zugang zur Klimathematik schafft. Über 180 Personen haben an der Wahl zur Lieblingskarikatur teilgenommen.

Unter den Teilnehmenden der Wahl für die Lieblingskarikatur fand nun auch die Auslosungen der attraktiven Publikumspreise statt. Isabella Reh und ihre Schulfreundin Julia fungierten dabei als „Glücksbringerinnen“ und zogen die glücklichen Gewinnerinnern und Gewinner der Verlosung, die in den kommenden Tagen benachrichtigt werden. Dank großzügiger Spenden warten besondere Erlebnisse auf die Gewinnerinnen und Gewinner, darunter ein Segelflug über Bamberg, eine Gondelfahrt durch die Altstadt, eine Rikscha-Fahrt sowie ein SUP-Einführungskurs und spezielle Führungen zum Thema „Leben im Boden und Klimawandel“.

MitMachKlima fördert Dialog und Bewusstsein für den Klimaschutz

Die Ausstellung „Jetzt noch die Kurve kriegen“ ist Teil des Projektes „MitMachKlima“ des Klima- und Umweltamtes der Stadt Bamberg, das vom Bund gefördert wird, in Kooperation mit Prof. Dr. Gerhard Seitz und Michael Kleiner. Ziel des Projektes ist es, Lösungsansätze zur Klimakrise auf eine Weise zu diskutieren, die Menschen aus allen Alters- und Gesellschaftsgruppen erreicht. Seit Mitte September tourt die Ausstellung, die ursprünglich im Klinikum am Bruderwald der Sozialstiftung Bamberg gezeigt wurde, nun als Wanderausstellung durch mehrere Schulen in Bamberg und bietet dort vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Klimathemen auf kreative Weise zu erleben und zu diskutieren.

Die Wanderausstellung, die Schulen und andere Einrichtungen kostenlos Anfragen können, soll noch bis zum Ende des Jahres 2025 zahlreichen weiteren Menschen die Möglichkeit geben, sich auf kreative Weise mit Umweltthemen zu beschäftigen. Die Stadt Bamberg lädt alle Interessierten ein, Teil des „MitMachKlima“ zu werden und gemeinsam aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Bei Interesse an dem Begleitkatalog zur Ausstellung, für weitere Informationen zur Wanderausstellung oder zur Buchung für Schulen und andere Einrichtungen steht das Team des MitMachKlima-Projekts gerne unter mitmachklima@stadt.bamberg.de zur Verfügung.