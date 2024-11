Kostenloser ÖPNV am Samstag: Neue Advent-Aktion in der Region Bamberg

Mit Bus und Bahn zum Weihnachtsshoppen: Ein vorzeitiges Geschenk gibt es für Bürgerinnen und Bürger aus der Region Bamberg. An den vier Adventssamstagen (30. November, 7. Dezember, 14. Dezember und 21. Dezember) können diese in der Stadt und in Teilen des Landkreises Bamberg kostenlos mit dem Bus und den Zügen des öffentlichen Nahverkehrs fahren. Das Angebot gilt in den Tarifzonen 1100, 1105 und 1110 und somit neben der Stadt Bamberg auch für Fahrten im Landkreis ab Bischberg, Breitengüßbach, Hallstadt, Gundelsheim, Kemmern, Litzendorf, Memmelsdorf, Oberhaid, Pettstadt und Stegaurach. Die Kosten für die Tickets übernimmt an diesen vier Tagen die Stadt und der Landkreis Bamberg mit den beteiligten Kommunen. Wer mit dem Auto nach Bamberg kommt, nutzt den P+R- Service am Heinrichsdamm und der Kronacher Straße ebenfalls umsonst.

Oberbürgermeister Andreas Starke: „Mit einer höheren Kundenfrequenz durch einen kostenlosen Busverkehr wollen wir erreichen, dass bei den Händlern in Bamberg noch häufiger die Kassen klingeln. Die Aktion ist zudem beste Werbung für das leistungsstarke Busangebot der Stadtwerke Bamberg. Ich danke den Fraktionen von Grünen und SPD für diese Initiative.“

„Durch den Verzicht auf das Auto werden Parkplatzprobleme vermieden und der Verkehr entlastet. Gleichzeitig gestaltet sich der Einkaufsbummel entspannter, da die stressige Parkplatzsuche entfällt und die Menschen sich voll und ganz auf die Atmosphäre des Weihnachtsmarktes konzentrieren können“, begrüßt Landrat Johann Kalb das Angebot. Die Aktion zielt darauf ab, den Klimaschutz zu fördern und den öffentlichen Nahverkehr als umweltfreundliche Alternative zum Auto zu stärken. Besonders in der Vorweihnachtszeit, wenn der Bamberger Weihnachtsmarkt viele Besucherinnen und Besucher anzieht, soll die Nutzung des ÖPNV für Gäste von außerhalb sowie für die Bamberger Bevölkerung erleichtert werden.