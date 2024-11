Jobportal für Pfisterer Produktionsmitarbeiter in Holenbrunn

Nach dem verheerenden Großbrand am 10. September in Holenbrunn, bei dem zwei ansässige Unternehmen schwer beschädigt wurden, hat die Firma Pfisterer nunmehr mitgeteilt, dass die zwischenzeitlich in Tschechien aufgebaute Notproduktion nicht nach Wunsiedel zurückkehren wird. Die Pfisterer-Verwaltung jedoch bleibe in Wunsiedel.

Die Firma Lapp hingegen, bei der Pfisterer zuletzt im Werk eingemietet war, hat sich bereits seit längerer Zeit klar zum Standort Wunsiedel und ihren 250 Mitarbeitern bekannt.

Um die betroffenen Mitarbeiter der Pfisterer-Produktion, für die das Werk in Tschechien keine Option darstellt, bestmöglich zu unterstützen, hat die Stadt Wunsiedel jetzt unmittelbar ein Jobportal für Jobangebote lokaler Unternehmen auf ihrer Homepage eingerichtet.

„Ich hatte gehofft, dass Pfisterer mittelfristig die von uns angebotenen ehemaligen Dronco-Hallen nutzen kann“, so Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik. „Dort hätte die Produktion problemlos Platz gefunden. Dass es nun jedoch keine Rückkehr nach Wunsiedel gibt, ist eine maximale Belastung für die betroffenen Produktionsmitarbeiter. Es ist mir wichtig, sie jetzt schnellstmöglich zu unterstützen und alle, für die das Werk in Tschechien keine Option ist, in gute wohnortnahe Arbeitsverhältnisse zu bringen. Ich bin froh, dass laut Vorstand zumindest die 30-40 Verwaltungsarbeitsplätze in den von uns vermittelten Räumen der ehemaligen Dronco erhalten bleiben.“ In den vergangenen Wochen haben Bürgermeister Nicolas Lahovnik, Landrat Peter Berek und Staatssekretär der Finanzen und für Heimat Martin Schöffel intensiv mit den betroffenen Unternehmen zusammengearbeitet, um Unterstützung anzubieten und die Folgen des Brandes abzumildern.

Während die Firma Lapp bereits den Wiederaufbau vorbereitet, liegt der Schwerpunkt bei der Firma Pfisterer nun darauf, über das städtische Jobportal schnellstmöglich Arbeitsplätze für die betroffenen Mitarbeiter zu vermitteln.

Lokale Firmen, die Bedarf haben, werden gebeten, ihre Daten an presse@wunsiedel.de zu senden. Auf der Startseite der Homepage www.wunsiedel.de ist der Button „Jobbörse PFISTERER“ zu finden. Beim Anklicken des Buttons wird man zur Liste der Jobangebote weitergeleitet. Diese Liste wird laufend aktualisiert.