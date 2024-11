Bamberger Mahnwache Asyl am 18.11.24 auf der Unteren Brücke

Aus- und Wiedereinreise statt Ausbildungsstart?! + Diskussion um die Schließung des Ankerzentrums

Liebe Freund*innen der Bamberger Mahnwache Asyl,

In Zeiten, in denen die Sozialgesetzgebung für Geflüchtete permanent verschärft wird, wollen wir in der Mahnwache Asyl am Montag, 18. November, ausnahmsweise auf der Unteren Brücke noch einmal einige der Absurditäten der bestehenden Regelungen zur Ausbildung von Geflüchteten beleuchten.

Dabei geht es insbesondere um die oftmals ganz und gar nicht „freiwillige“ Ausreise von jungen Geflüchteten, die trotz vorgelegter Ausbildungsverträge, in ihre Heimat zurückkehren müssen, um dort ein Ausbildungsvisum zu beantragen, bevor sie beginnen dürfen. Dabei unterliegen sie oft der völligen Willkür der Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde. Dieses Procedere kostet nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld. Doch die Angst, dass es zu Problemen im Heimatland oder bei der Beantragung kommen könnte, ist am größten. Bis es zur Aushändigung des Ausbildungsvisums kommt vergehen häufig viele Wochen, sodass Ausbildungen und Berufsschulen längst begonnen haben und den Einstieg erschwert.

Warum nutzt man nicht die Gelegenheit und vergibt vor Ort Ausbildungsgenehmigungen, wenn die Antragstellenden dazu befähigt sind? Ebenso gibt es immer wieder Betriebe und Selbständige, die angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt froh über gut motivierte Interessenten sind, die eine Ausbildung anstreben, diese allerdings wegen der Ausreiseverpflichtungen nicht vergeben können: Die Konsequenz, die Stellen bleiben unbesetzt und die Zukunftsperspektive von Menschen zerstört.

Gleichzeitig werfen wir einen Blick auf die Diskussion bzgl. des Fortbestands bzw. Schließung des Ankerzentrums im Dezember 2025.

Montag, den 18.10.2024, um 18:00, auf der Unteren Brücke in Bamberg.

Zum Vormerken: Am 9. Dezember werden wir uns mit den existenzgefährdenden Konsequenzen des geplanten „Sicherheitspakets“ und anderer repressiver Maßnahmen der Bundesregierung beschäftigen.

Das Mahnwachenteam