Angebot für Kinder am Buß- und Bettag im Stadtmuseum Erlangen

Technikland statt Schule

Eine sinnvolle Beschäftigung bietet das Stadtmuseum Erlangen Schulkindern am schulfreien Buß- und Bettag: Am Mittwoch, den 20. November ist die MitmachAusstellung „Technikland – auf Tour“ von 9 bis 17 Uhr geöffnet und lädt Kinder ab 6 Jahren mit ihren erwachsenen Begleitpersonen in die Welt der Naturwissenschaft und Technik ein.

Wie baut man eine stabile Brücke? Wie bremst ein ICE? Kann man Wärme sehen? Wie verhalten sich Schaumküsse im Vakuum? Antworten auf diese und viele weitere Fragen geben die Stationen des Lernlabors, bei denen der Spaß am Ausprobieren und Entdecken im Vordergrund steht. Bei Bedarf stehen geschulte Guides bereit, um bei den Versuchen Hilfestellung zu geben.

Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist der Besuch der Ausstellung kostenlos.

Weitere Infos unter www.stadtmuseum-erlangen.de